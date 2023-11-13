藍綠白參選人全來了 台東市四維路成「選舉一條街」

2024總統立委大選逼近，台東市四維路近日陸續成立賴坤成、黃建賓、黃仁等人的總統暨立委競選服務處，另有民眾黨台東縣黨部原就位在四維路及傳廣路口，短短100公尺聚集三位總統參選人聯合競選總部。地方人士說，四維路寬敞，停車方便，可說是「選舉一條街」，非常熱鬧。

爭取平地原住民席次的高美珠11日在四維路成立競選總部。同天距離不到50公尺，黃建賓也成立國民黨立委及總統聯合競選總部，再過去不遠處，國民黨另位平原立委參選人黃仁競總也設在同一條路上。此外，民進黨的聯合競選總部已於上月在四維、博愛路口成立。

高美珠說，律師張靜的辦公室原本就位在四維路，兩人過去因訴訟而熟稔，理念相近，因此借用張靜辦公室設服務據點。

黃建賓競選總部表示，辦公室所有地是縣長暨競總主委饒慶鈴過去擔任議員時期設的服務處，選民熟悉這個環境，加上平地原民立委黃仁競總也在隔壁，大家可以互相支援。

2016年蔡英文聯合競選總部設在立委陳瑩位於傳廣路的服務處，2020年設在四維路近更生路麻將館，此次改在四維及傳廣路口，背後有段淵源。賴坤成競總表示，現址原本是家具行，結束營業後對外招租，原本已經談妥租給一家電器行，因為家具行在尼伯特颱風時受創嚴重，賴坤成曾伸出援手，屋主得知有此需求，取得新房客同意後，願意先給競總設辦公室，等選完後才租給電器行使用。

不僅多位總統立委聯合競辦設在四維路，另有陳志峰、黃治維及林參天等議員服務處也在附近，群聚在一起。 民進黨總統立委台東縣聯合競選總部設在四維路，斜對面是國民黨的聯合競選總部。記者徐白櫻／攝影 民進黨總統立委台東縣聯合競選總部現址原本是家具行，占地寬廣，恰巧結束營業對外招租。記者徐白櫻／攝影 台東市四維路有多處競選服務處，短短100公尺聚集三位總統競選總部。記者徐白櫻／攝影 民眾黨台東縣黨部位在台東市四維路，隔一條博愛路就是民進黨總統立委台東縣聯合競選總部。記者徐白櫻／攝影

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