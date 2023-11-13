金針山土地爭議 農民嘆政府無情

台東縣太麻里鄉金針山約400公頃土地被畫歸金峰鄉原住民保留地，山上農民世代耕作卻無法取得所有權，還有違法疑慮，屢次陳情無結果，悲嘆政府無情、對平地人不公平，多名議員要求縣府正視；縣府表示，已召開17次協調會沒有共識，盼立院修法通過可依法處理。

金針山行政區為太麻里鄉公所，但土地管理機關是金峰鄉公所，地目為原民保留地，居民戶口、學區在太麻里，唯獨申請農業災害天然救助要去金峰鄉公所，山上某民宿去年被拆，更引發居民恐慌。

議員翁麗吟指出，土地爭議長達50年，金針山居民沒有金峰鄉投票權，意見不被鄉公所重視，山上沒有原漢之爭，只有管理權之爭，縣府應推動戶籍與地籍合一作業，勿讓問題不斷延續。

議員林參天也指責，縣長去年承諾2個月解決，至今仍無解，縣府讓居民無所適從，這樣情何以堪？

「抗議政府對漢人不公平！」許姓居民無奈說，阿公時期從雲林到金針山開墾荒地，錯誤政策導致家人無法取得所有權，政府這樣對待居住多年漢人太不公平。

縣長饒慶鈴說，土地問題尊重2行政區首長及人民，不是縣府單方面可決定；民政處說明，2009年至今一直尋求解套，7月剛開協調會仍無共識，「行政區劃程序法」仍在立院待審查，通過後將有明確法源依據。