聽新聞
test
0:00 / 0:00

百餘年前就供奉土地婆 漳興廟…礁溪林美村最特殊土地公廟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
土角厝蓋成的礁溪鄉漳興廟尚未取得登記，議員林聰池協助先成立「漳興廟文化協會」，再來向縣府尋求解套。圖／林聰池服務處提供
土角厝蓋成的礁溪鄉漳興廟尚未取得登記，議員林聰池協助先成立「漳興廟文化協會」，再來向縣府尋求解套。圖／林聰池服務處提供

宜蘭礁溪鄉林美村有間「土角厝」蓋成的土地公廟「漳興廟」，創建距今至少150年，早年一併供奉土地婆。當地耆老說，先人從福建移民來台，羅漢腳無宅無妻，落腳內城聚落，敬奉土地婆保佑早日成家立業。可惜這特色小廟因土地重畫疏於登記，廟方正努力爭取。

廟方透過縣議員林聰池爭取登記立案，最近先成立「漳興廟文化協會」，再來向縣府尋求解套。林聰池表示，根據保存的古蹟文物可考究150年，若依耆老口述可能年代近200年，早年土地公廟普遍沒有土地婆，漳興廟可能是全台數一數二年代久遠的土地婆，但是尚待考究。

林聰池說，漳興廟位於內城部落，附近林美山勢稜線看起來像兩座奶峰的奶山，於是地方上用閩南語把「內城」說成是「奶城」或「城仔奶」，饒富歷史故事。

宜蘭文獻記載，林美村有9間土地公廟，數量頗多，其中漳興廟草創於清代晚期，曾於日治時期重建，民國50年、74年時重修，仍保持土角厝結構，主祀福德正神，陪祀福德夫人(土地婆)，廟門入口梁上懸掛天公爐，為林美村各福德廟中最特殊的。

可惜漳興廟從民國36年就沒再登記管理人，寺廟年久失修屋頂漏水，梁柱腐蝕，地方人士近年建議成立管理委員會，再申請設立寺廟記登證使土地及建築物所有權合法，得代代永續相傳。

根據考究「漳興廟」廟名由來，日據明治43年登記為 「 福德祠」，民國50年廟宇老舊玻壞不堪，地方8位士紳發起捐款原地修廟，為感念起源所在聚落地緣關係，整修改建完成時即以「漳興廟」為名，民國74年又重漆整修，每年農曆8月15月土地公生日都會舉行熱鬧祭典。

土地公 宜蘭 移民

延伸閱讀

百餘年前清朝小廟就有土地婆 礁溪有「奶城」典故

新北男自學種大麻 警追查來源竟是研究生

秋蟹肥滋滋！ 新北龜吼漁港內土地公廟前「土地代客料理」 現在就來品嘗萬里平價蟹

影／驚悚撞擊畫面曝光！男子駕法拉利SF90 Stradale宜蘭高速衝撞路燈2人受傷、車頭全爛

相關新聞

百餘年前就供奉土地婆 漳興廟…礁溪林美村最特殊土地公廟

宜蘭礁溪鄉林美村有間「土角厝」蓋成的土地公廟「漳興廟」，創建距今至少150年，早年一併供奉土地婆。當地耆老說，先人從福建...

謝國樑深圳取經 打造基隆港景樂園

基隆市政府在七堵打造「航運企業總部聚落」，昨天宣布有了進展。市長謝國樑前往中國大陸深圳參加「海峽兩岸港口城市論壇」，並與...

打造生態永續空間 花蓮綠嚮集啟用

林業保育署花蓮分署光復工作站1988年併入萬榮工作站，建物閒置30多年。經重新整修，打造為「綠嚮集—國土綠網友善生產基地...

金針山土地爭議 農民嘆政府無情

台東縣太麻里鄉金針山約400公頃土地被畫歸金峰鄉原住民保留地，山上農民世代耕作卻無法取得所有權，還有違法疑慮，屢次陳情無...

謝國樑到深圳歡樂港灣搭摩天輪 基隆港景兒童樂園有影

基隆市長謝國樑今天在中國大陸深圳市「歡樂港灣」，體驗乘坐摩天輪等設施。他說，希望在基隆國門廣場打造「港景兒童樂園」，考慮...

土地問題難解 台東金針山居民嘆「政府太不公平！」

台東縣太麻里鄉金針山約400公頃土地被劃歸金峰鄉原住民保留地，山上農民世代耕作卻無法取得所有權，還有違法疑慮，屢次前往議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。