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打造生態永續空間 花蓮綠嚮集啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

林業保育署花蓮分署光復工作站1988年併入萬榮工作站，建物閒置30多年。經重新整修，打造為「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」，昨天啟用，未來要成為農友與消費者溝通平台，串聯縱谷生態保育綠網，兼顧農業與生態保育。

光復工作站已在當地佇立58年，文化局列為潛力建築追蹤，紅色磚紋是一大特色。花蓮分署為擴大花東縱谷森林生態廊道，用舊有工作站空間，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」。

花蓮分署長黃群策表示，光復鄉正好是花蓮溪與秀姑巒溪的分水嶺，是地勢較高的地區，鄉內面積大約1250公頃的大農大富平地森林園區，為串聯中央山脈跟海岸山脈森林生態廊道的重要角色。

黃群策說，兩座山脈間縱谷有農田生態系統，若能達到友善耕作，可達成「森川里」結合，生物找到適合的棲地，野生動物也能一路暢通無阻的從中央山脈走到海岸山脈，發展完整的食物鏈及生物網絡。

黃群策說，綠嚮集有三大功能，第一是解決從事友善生產農友問題的溝通平台；再來是對外溝通的橋梁，讓民眾了解友善生產對環境與生態網絡發展的重要性，進而選擇採購相關農產品；第三則是作為當地青年地方創生的基地，用好的故事與友善農法，留住年輕人。

在鳳林有約1.5公頃農地的農友黃日春分享，每年平均駐足田區的鳥類約有50種、蝴蝶超過80種，昆蟲則難以估算。

花蓮

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