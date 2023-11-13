謝國樑深圳取經 打造基隆港景樂園

基隆市政府在七堵打造「航運企業總部聚落」，昨天宣布有了進展。市長謝國樑前往中國大陸深圳參加「海峽兩岸港口城市論壇」，並與深圳台商座談。謝說，七堵有龐大腹地適合做貨運存儲，航運產業設立總部也能就近集中管理，萬海航運、益航公司都表態有意投資。

謝國樑去年參選基隆市長時，為基隆創造就業機會成為他主要政見之一。謝入主市府後，宣布規畫在七堵火車站附近，緊鄰陽明海運總部的近5000坪土地，運用大眾運輸導向型發展（TOD）模式，開發航運物流基地，結合航運業打造智慧物流供應鏈，創造就業機會。

謝一行人昨也到深圳市「歡樂港灣」，體驗乘坐摩天輪等設施。他說，希望明年在基隆國門廣場打造「港景兒童樂園」，考慮先試辦安裝移動式旋轉木馬、摩天輪等休閒娛樂設施，若運作良好再設置固定式娛樂設施，讓基隆多一處具人文氣息的城市港灣休閒景點。

基市府表示，基隆港務分公司預估明年有77.9萬人次觀光客搭郵輪走訪基隆，為推廣觀光，著手在基隆市區規畫多項休閒娛樂設施，打造港灣城市亮點，港景兒童樂園計畫預算正在審核中。