謝國樑到深圳歡樂港灣搭摩天輪 基隆港景兒童樂園有影
基隆市長謝國樑今天在中國大陸深圳市「歡樂港灣」，體驗乘坐摩天輪等設施。他說，希望在基隆國門廣場打造「港景兒童樂園」，考慮先試辦安裝移動式旋轉木馬、摩天輪等休閒娛樂設施，若運作良好再設置固定式娛樂設施，讓基隆多一處具人文氣息的城市港灣休閒景點。
基市府表示，基隆港務分公司預估明年將有77.9萬人次觀光旅客，搭乘郵輪走訪基隆。市府為推廣觀光，刺激經濟消費，著手在基隆市區規劃多項休閒娛樂設施，打造港灣城市亮點，港景兒童樂園是其中一個項目。
謝國樑日前率團前往深圳參加「海峽兩岸港口城市論壇」，並與航運業界人士座談，以利基隆市七堵航運產業總部招商，並發展智慧物流供應鏈。
謝國樑今天也到深圳歡樂港灣考察，與同行的女兒小愛搭乘摩天輪等設施，供基市明年在國門廣場建置港景兒童樂園參考。
謝國樑說，港景兒童樂園計畫預算正在審核中，預計明年在國門廣場為市民打造舒適歡樂的休閒空間，並成為基隆的觀光亮點。港景兒童樂園考慮先使用移動式休閒娛樂設施，提供多樣化的遊樂體驗，若實際運營經驗獲肯定，一年後再設置固定式娛樂設施。
謝國樑指出，深圳有與基隆相似的港口城市發展、河川治理經驗，這趟參訪行程帶回的深圳經驗，可供市府施政參考，包括改善田寮河、遊艇郵輪交流等，希望透過港口城市合作，創造基隆更多的城市發展機會。
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