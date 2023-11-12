百餘年前清朝小廟就有土地婆 礁溪有「奶城」典故

宜蘭礁溪鄉林美村有一間「土角厝」蓋成的土地廟「漳興廟」，創建距今至少150歷史，早年就一併供奉土地婆。當地耆老說，先人從福建移民來台，羅漢脚無宅無妻，落腳內城聚落，敬奉土地婆保佑早日成家立業。可惜這特色小廟因土地重劃疏於登記，廟方正努力爭取。

廟方透過縣議員林聰池爭取登記立案，最近先成立「漳興廟文化協會」，再來向縣府尋求解套。林聰池表示，根據保存的古蹟文物可考究的150年，若依耆老口述有可能年代將近200年，早年土地公廟普遍沒有土地婆，漳興廟可能是全台數一數二年代久遠的土地婆，但尚待考究。

林聰池說，漳興廟位於內城部落，附近林美山勢稜線看起來像兩座奶峰的奶山，於是地方上用閩南語把「內城」說成是「奶城」或「城仔奶」，饒富歷史故事。

根據宜蘭文獻記載，林美村有9間土地公廟，數量頗多，其中漳興廟草創於清代晚期，曾於日治時期重建，民國50年、74年時重修，仍保持土角厝結構。漳興廟主祀福德正神，陪祀福德夫人(土地婆)，廟門入口梁上懸掛天公爐，為林美村各福德廟中最特殊的。

可惜漳興廟從民國36年就沒再登記管理人，寺廟年久失修屋頂漏水，梁柱腐蝕，地方人士近年來建議成立管理委員會，再申請設立寺廟記登證使土地及建築物所有權合法，得代代永續相傳。

根據考究「漳興廟」廟名由來，日據明治43年登記為 「 福德祠」，當時所在行政區域為「漳興庄」，管理人為同庄居民林牛山，隔年變更為李織熙，光復後土地總登記「 福德祠」。時逢光復期間百廢待興，加上管理人凋零，土地重劃後疏於辦理廟宇登記。