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林保署花蓮分署成立綠嚮集基地 串聯縱谷生態保育綠網

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林業保育署花蓮分署轄下的整修光復工作站，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」，今天正式啟用。記者王思慧／攝影
林業保育署花蓮分署轄下的整修光復工作站，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」，今天正式啟用。記者王思慧／攝影

林業保育署花蓮分署轄下的光復工作站，在1988年併入萬榮工作站後，建物閒置30多年。經重新整修，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」，今天正式啟用，不但展出周邊有機、綠色保育與友善耕作的成果，未來更要成為農友與消費者溝通平台，串聯縱谷生態保育綠網，兼顧農業與生態保育。

光復工作站已在當地佇立58年，文化局列為潛力建築追蹤，紅色磚紋是一大特色。花蓮分署為擴大花東縱谷森林生態廊道，利用舊有工作站空間，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」。

花蓮分署長黃群策表示，光復鄉正好是花蓮溪與秀姑巒溪的分水嶺，是地勢較高的地區，鄉內面積約1250公頃大農大富平地森林園區，為串聯中央山脈跟海岸山脈森林生態廊道的重要角色。

黃群策說，兩座山脈間縱谷有農田生態系統，若能達到友善耕作，可達成「森川里」結合，生物找到適合的棲地，野生動物也能一路暢通無阻的從中央山脈走到海岸山脈，發展完整的食物鏈及生物網絡。

黃群策說明，綠嚮集有三大功能，第一個是解決從事友善生產農友問題的溝通平台；再來是對外溝通的橋梁，讓民眾了解友善生產對環境與生態網絡發展的重要性，進而選擇採購相關農產品；第三則是作為當地青年地方創生的基地，用好的故事與友善農法，留住年輕人。

在鳳林有約1.5公頃農地的農友黃日春說，自己投入綠色保育近20年，2006年開始採無農藥、無化肥、無除草劑方式經營，除了昆蟲可生存，鳥類也愈來愈多，去年底配合花蓮縣野鳥協會，在田區搭建棲息支架供黑翅鳶站立，並裝設相機近距離觀察。

黃日春分享，每年平均駐足田區的鳥類約有50種、蝴蝶超過80種，昆蟲則難以估算，希望透過友善耕作方式，為生態盡一份心力。

花蓮「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」啟用，並開展「織‧綠網」展覽，呈現光復及周邊地區有機、綠色保育與友善耕作農業階段性成果。記者王思慧／攝影
花蓮「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」啟用，並開展「織‧綠網」展覽，呈現光復及周邊地區有機、綠色保育與友善耕作農業階段性成果。記者王思慧／攝影
農友黃日春說，自己投入綠色保育近20年，希望透過友善耕作方式，為生態盡一份心力。記者王思慧／攝影
農友黃日春說，自己投入綠色保育近20年，希望透過友善耕作方式，為生態盡一份心力。記者王思慧／攝影
林業保育署花蓮分署轄下的整修光復工作站，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」，串聯縱谷生態保育綠網。記者王思慧／攝影
林業保育署花蓮分署轄下的整修光復工作站，打造「綠嚮集—國土綠網友善生產基地」，串聯縱谷生態保育綠網。記者王思慧／攝影

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