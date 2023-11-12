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台東居民發揮創意自製提籠 只為帶犬貓絕育

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣之心受護動物協會為犬貓絕育，民眾自製創意籠子。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心受護動物協會為犬貓絕育，民眾自製創意籠子。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台灣之心愛護動物協會上月13日到23日到台東，舉辦為期兩周的巡迴下鄉犬貓絕育活動，免費為在地的混種母犬貓絕育，共舉辦8場活動，為超過700隻遊蕩犬貓絕育，台東居民發揮創意自製提籠，千方百計只為帶犬貓參加絕育，令工作人員印象深刻。

台灣之心近年以每年巡迴兩次的頻率到台東地區，舉辦下鄉絕育活動，這次與台東縣動物防疫所協力推動遊蕩犬貓絕育，從源頭阻斷浪犬貓的繁衍。

台東地區地形狹長，鄉鎮間移動時間花費長，且動物醫院不如其他縣市密集，犬貓絕育資源不易取得；透過絕育行動，可解決家中犬貓不斷繁殖的煩惱，更能避免因無力負擔新生幼犬貓而隨意棄養的情形。除絕育外，活動中也會為家犬貓施打晶片及狂犬病疫苗，落實飼主責任。

台灣之心表示，每年到台東地區舉辦巡迴絕育活動時，都可感受到在地居民對犬貓絕育資源的迫切需求，也發現民眾常發揮創意，活用手邊的素材自製籠子、用各式交通工具載運，只為順利將犬貓帶來現場。

台灣之心呼籲，解決遊蕩犬貓問題需多管齊下，絕育是其中不可或缺的環節，請大家共同正視絕育重要性，切斷繁殖的源頭，避免遊蕩犬貓過度繁衍造成的社會問題。除了各地的巡迴下鄉犬貓絕育活動，台灣之心另有「紮浪浪計畫」，想為流浪犬貓絕育的民眾可電洽（04）2626-1478詢問計畫詳情。

台灣之心愛護動物協會今年10月到台東地區，辦理巡迴下鄉犬貓絕育活動。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心愛護動物協會今年10月到台東地區，辦理巡迴下鄉犬貓絕育活動。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台東

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