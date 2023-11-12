台東居民發揮創意自製提籠 只為帶犬貓絕育

台灣之心愛護動物協會上月13日到23日到台東，舉辦為期兩周的巡迴下鄉犬貓絕育活動，免費為在地的混種母犬貓絕育，共舉辦8場活動，為超過700隻遊蕩犬貓絕育，台東居民發揮創意自製提籠，千方百計只為帶犬貓參加絕育，令工作人員印象深刻。

台灣之心近年以每年巡迴兩次的頻率到台東地區，舉辦下鄉絕育活動，這次與台東縣動物防疫所協力推動遊蕩犬貓絕育，從源頭阻斷浪犬貓的繁衍。

台東地區地形狹長，鄉鎮間移動時間花費長，且動物醫院不如其他縣市密集，犬貓絕育資源不易取得；透過絕育行動，可解決家中犬貓不斷繁殖的煩惱，更能避免因無力負擔新生幼犬貓而隨意棄養的情形。除絕育外，活動中也會為家犬貓施打晶片及狂犬病疫苗，落實飼主責任。

台灣之心表示，每年到台東地區舉辦巡迴絕育活動時，都可感受到在地居民對犬貓絕育資源的迫切需求，也發現民眾常發揮創意，活用手邊的素材自製籠子、用各式交通工具載運，只為順利將犬貓帶來現場。