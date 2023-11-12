基隆咖啡廳密度高四大風格 市府介紹私房咖啡口袋名單

基隆因有基隆港是海港城市，緊臨山海、地狹人稠的關係，發出獨特的咖啡文化，基隆咖啡店的密度居全國之冠，基隆市政府「基隆Podcast」主持人余治明昨邀「赫米斯」咖啡店的咖啡師潘政劭、產發處，分享基隆四大風格的咖啡店家，介紹基隆咖啡歷史與咖啡挑選、品嘗等相關專業知識。咖啡館從復古老宅到現代裝潢，都承載著不同的故事和風味。

市府產發處林孜芸說，基隆咖啡店有四大風格，第一種是「老宅風」，如正濱舊漁會大樓斜對面的「萬祝號」曾是舊船舶五金行，約是50年以上的老宅，各種果汁特調咖啡與巴斯克乳酪更是一大特色；另外「安樓咖啡」則是主打復古花磚老宅質感，以5層樓的老宅花磚打造出現代摩登的氛圍，呈現翻新改造的老屋為特色，吸引許多遊客前來取景。

林孜芸說，第二是「異國系列」，如「四季喫茶店」店內的擺設營造出濃濃昭和風，許多物品都是老闆從日本帶回裝飾，招牌是昭和硬布丁，與冰淇淋汽水。

第三是「甜點系列」，如愛二路的「三奇壹號」不僅有販售各種Q版基隆街景的濾掛咖啡，店內的千層蛋糕口感綿密，名聲更是超越咖啡。

第四種是「自家烘焙咖啡」，「圖門咖啡」對於烘培咖啡豆有其心得，並曾以自家的「雨都曼巴」，在展覽上獲得許多人的青睞。

潘政劭表示，初次到店家若不熟悉菜單上的咖啡，可以跟店家尋求建議，一般會先用酸與苦來分類、或是用風味感受如花香、果香的調性，店家會依照客人的喜好去做推薦。

潘政劭說，主要依店家喜好去販售，如今店家的配方豆很多使用店家的單品豆去調整，依照咖啡豆的特性，去補足前中後調，讓各項風味更為亮眼。