聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生罹癌陷困境 海大附中募款

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

國立海大附中二年級林姓學生來自單親家庭，今年7月被診斷出罹患重大惡性罕見腫瘤，需化學治療及投放標靶藥物，不過家中收入僅依賴在安養機構上班母親的微薄工資，學校家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希望」，協助募款抗癌。

校長洪進源說，林同學罹患重大惡性罕見腫瘤的嚴重挑戰，面對這種嚴重疾病，即使成年人都難以承受這麼大的壓力，更何況一位年僅16歲的青春少年，林同學保持積極樂觀的性格，讓他深受感動，希望能協助他繼續前進。

洪進源指出，惡性腫瘤治療需大筆金錢支出，對林家來說是巨大負擔，學校盼助林家度過難關。學校希望大家慷慨解囊協助籌募醫療基金，只要捐款即贈生命教育優良書籍，善款將存入海大附中家長會戶頭，獨立記帳專款專用，受家長會監督。

學校表示，林同學不願休學，不想被病魔打倒，希望能繼續完成學校的課程。在醫生的同意下，邊治療邊上課，要更努力在課業上完成夢想。

腫瘤 海大 捐款

延伸閱讀

罹癌後「家有巨大改變」！朱芯儀讚衛斯理「驚人之處」

海大附中學生罹重大惡性罕見腫瘤 募捐助抗癌

罹癌後「家有巨大改變」！朱芯儀讚衛斯理「驚人之處」

不是懷孕！23歲未婚女大肚像「懷雙胞胎」 手術取出6公斤巨型腫瘤

相關新聞

退休警界教官推廣 散打搏擊成績亮眼

警界教官張慶選退休後回台東推廣散打搏擊，成立關山訓練站，引導部落孩子有正當休閒，半山腰教室沒有華麗舒適的場地，只見脫皮、...

學生罹癌陷困境 海大附中募款

國立海大附中二年級林姓學生來自單親家庭，今年7月被診斷出罹患重大惡性罕見腫瘤，需化學治療及投放標靶藥物，不過家中收入僅依...

太魯閣馬拉松檢討供水不足 路線改全峽谷賽道

太魯閣峽谷馬拉松今年因補水站供水不足、塞道擁擠等缺失挨批，負評如潮。主辦單位開檢討會決議，明年增2至3倍供水量、改用環保...

悼念逝去印尼選手 台東衝浪賽舉辦Paddle Out儀式

2023年台灣國際衝浪公開賽發生印尼選手FEBRI ANSYAH喪命意外，主辦單位今早舉辦Paddle Out（划向大海...

脫皮手套加褪色沙袋 關山訓練站孕育7座全國冠軍

警技教官張慶選退休後回台東推廣散打搏擊，克難成立關山訓練站，引導部落孩子有正當休閒，半山腰教室沒有華麗舒適的場地，只見脫...

影／幾乎快環島！蘭嶼漁船遇小犬颱風失蹤月餘 海上漂流7百多公里

蘭嶼一艘「開元6號」漁船，10月初因遇小犬颱風來襲失蹤，前天被其他漁船發現正在雲林外海載浮載沉，緊急通報海巡署救援，第5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。