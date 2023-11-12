學生罹癌陷困境 海大附中募款

國立海大附中二年級林姓學生來自單親家庭，今年7月被診斷出罹患重大惡性罕見腫瘤，需化學治療及投放標靶藥物，不過家中收入僅依賴在安養機構上班母親的微薄工資，學校家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希望」，協助募款抗癌。

校長洪進源說，林同學罹患重大惡性罕見腫瘤的嚴重挑戰，面對這種嚴重疾病，即使成年人都難以承受這麼大的壓力，更何況一位年僅16歲的青春少年，林同學保持積極樂觀的性格，讓他深受感動，希望能協助他繼續前進。

洪進源指出，惡性腫瘤治療需大筆金錢支出，對林家來說是巨大負擔，學校盼助林家度過難關。學校希望大家慷慨解囊協助籌募醫療基金，只要捐款即贈生命教育優良書籍，善款將存入海大附中家長會戶頭，獨立記帳專款專用，受家長會監督。

學校表示，林同學不願休學，不想被病魔打倒，希望能繼續完成學校的課程。在醫生的同意下，邊治療邊上課，要更努力在課業上完成夢想。