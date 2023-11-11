民代擔憂月票讓基隆公車虧損 市府：已有中央補助

基隆市公車年年虧損，目前負債達新台幣17億元。市議員陳冠羽今天憂心，北北基桃1200元通勤月票與基隆288元通勤月票上路後，若無法取得足夠補貼，虧損會更嚴重。

基隆市政府交通處回應，這兩種通勤月票是由中央補助8成的經費，市府如今反而只需要編列過去的2成經費來應付虧損，負擔大幅減輕。

無黨籍市議員陳冠羽10月底曾在基隆市議會質詢時指出，根據交通處提供的資料，市公車一段票的票價成本約45元，現在又有北北基桃1200元首都通勤月票與基隆288元通勤月票服務新措施，預估北北基桃1200元首都通勤月票上路後，市公車運量會成長18%，但營運量只會成長5%到10%；如果市府公車處長期拿不到足額補貼，虧損只會更多。

市長謝國樑當時回覆，目前客運有在討論是否漲價，不能要馬兒好又要馬兒不吃草，市府將委請外部專家學者為公車處診斷，進行總體檢，必要時或許研議市公車的票價調漲1元也好。

陳冠羽今天進一步認為，市公車營運改革談了第5年，他再度要求市政府「以專業為導向」，找專家學者以乘車數據進行「公車營運總體檢」，及評估成立公車營運審議委員會的可能性，希望核實計算營運票價成本，以利後續補貼檢討方向，逐步改善市公車體質。

基隆市交通處長王圳宏告訴中央社記者，歷年來基隆市公車年年虧損，一度曾高達19億元，謝國樑上任後已先編列2億元預算補貼虧損，目前負債達17億元。

他說，北北基桃1200元首都通勤月票與基隆288元通勤月票是由中央補助8成的經費，在這些月票上路之前，過去的虧損要由市府編列預算，全額負擔；這2種月票上路後，因有中央補貼，市府反而只需編列過去的2成預算，負擔大幅減輕。