太魯閣馬拉松檢討供水不足 路線改全峽谷賽道

太魯閣峽谷馬拉松今年因補水站供水不足、塞道擁擠等缺失挨批，負評如潮。主辦單位開檢討會決議，明年增2至3倍供水量、改用環保紙杯取水、路線調整為全峽谷賽道。

太魯閣峽谷馬拉松為國際知名賽事，每年吸引超過1萬3000人參與，因報名人數多，須抽籤取得資格，今年11月4日起跑，卻發生補給站缺水、跑者接山泉水止渴等缺失。

賽道擁擠、寄物區遙遠等老問題，也再被翻出討論，跑友認為，國際賽事辦得像國際笑話，只有風景有賣點，其他都不及格。

主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會、花蓮縣體育會昨天下午召開檢討會。協會執行長張志強今天接受媒體聯訪指出，會取消箱水供水模式，改回紙杯裝水，拿了就走不用停留。

張志強指出，會提供可重覆使用的無淋膜環保紙杯，補給桌從5桌增加為10桌，供水量也會增加2至3倍，9處水站每3站就設有一台補水車，可即時補水，「保證不會再缺水」。

往年42公里全馬組、21公里半馬組及12公里組別都是從閣口出發後，往太魯閣大橋繞行約7公里後再進入峽谷內，加上5公里組別起跑後，常發生各組別跑者全部擠在太魯閣平台下方錦文橋。

張志強表示，明年賽道改為閣口出發後，直接跑進太魯閣峽谷內，將是「全峽谷賽道」，可減少干擾鄰近居民，也可避開錦文橋各組別打結狀況，屆時全馬折返點從天祥再往西延伸至文山溫泉前。

被問到賽前集結區從4線道進入峽谷後急縮為雙線道，會不會起跑就壅塞？張志強表示，全峽谷賽道過去有辦理過，因賽道受限中橫公路路幅，會再勘察規劃起跑順序。

張志強表示，明年賽事除原有的醫護站、救護站、物理治療站，會增加獨立噴劑站，由專業藥師駐點協助跑者舒緩肌肉。

「痛定思痛！」張志強說，昨天檢討會氣氛低迷，花蓮縣路跑協會理事長麥彥彬也在會後請辭負責，所有人都有共識，一定會確實改善，檢討結果預計13日公布在太魯閣峽谷馬拉松官網。