批前市長選舉看版 引爆基隆藍綠、無黨3立委參選人戰火

基隆市議會民進黨團日前掛出看板，指稱國民黨立委參選人林沛祥父親、前市長林水木施政造成現在的交通混亂，引爆選舉戰火。林沛祥今開記者會痛批民進黨立委參選人鄭文婷抹黑，指林右昌卸任未滿1年，民進黨就迷失方向；鄭文婷回應，林沛祥拿不出資料回應，只會說用政治語言蒙騙；無黨王醒之也把砲火對向林沛祥，批林把事實說成抹黑，才是「政治障眼法」。

林沛祥表示，民進黨團就連抹黑攻擊，都只能拉出30年前自己父親的施政來檢討，想必自己近年的表現不算太差，才會逼民進黨上演這麼一齣「跨越時空抹黑你」的俗套戲碼。

林沛祥批評民進黨團的策略，認為這是一種對過去歷任市長工作的漠視，以及對當前問題缺乏解決能力的展現。「當他們無法提出有力的政策來解決問題時，他們選擇忽略檢討自己的機會而攻擊過去，並以雙重標準檢視一切，完全是民進黨團的抹黑戰術。

鄭文婷回應表示，林沛祥父親前市長林水木濫發建照眾所周知，濫發大慶大城14張建照造成現今基隆整體都市發展與公共服務品質受限，林沛祥身為現任議員不僅毫無檢討、拿不出資料回應，只會說用政治語言蒙騙。

鄭文婷說，自己是平民出身，憑藉公益性格執業20年的律師，她參選的背後沒有家族利益。

王醒之指出，林沛祥把事實說成抹黑，才是「政治障眼法」，基隆市本來就到了該對藍綠政治人物「算總帳」的時候，過去30年來基隆市有多少不當的造鎮計畫導致公共服務水準低落、交通資源缺乏、生態環境衝擊、山坡地超限利用等「前人造孽，後人遭殃」的老問題。

王醒之表示，林沛祥應該扮演好現任市議員的職務，針對其父親造成長年難解的市政問題好好面對問題與檢討，就是對基隆人最好的「贖罪」， 別再只是挖空心思想些「政治遁辭」來混淆視聽。

民進黨立委參選人鄭文婷回應，林沛祥拿不出資料回應，只會說用政治語言蒙騙。圖／鄭文婷提供 無黨立委參選人王醒之，把砲火對向林沛祥，批林把事實說成抹黑，才是「政治障眼法」。圖／王醒之提供

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