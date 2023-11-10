2.7億營養午餐廢標再招標引質疑 花蓮縣府強調無不法

總金額2億7000萬元的花蓮縣國中小學生免費營養午餐勞務採購案，今年由2標改為10標，發生開標後廢標，刪除特定資格後二度招標一事，遭質疑圖利特定廠商；縣府強調為行政疏失，未刪除特定資格規範才廢標修改，過程均依法行政，絕沒有不法或針對特定廠商量身訂做。

縣議員謝國榮今天總質詢時，指花蓮營養午餐今年分成10標，7月18日開標時當場廢標，3天後公告第二次招標，已刪除第一標規定的須具有履約能力相關的基本資格，8月16日二度開標，22日決標、28日公告。

他質疑，第一次招標有7家廠商投標，其中6家是上年度營養午餐得標廠商，第7家資格不符，縣府就二度招標，廢除所有資格，等於人人都可投標，事涉2萬名中小學生食品安全，縣府未嚴格把關，若發生食安問題誰負責？兩度招標是否有高層指示，甚至民代介入？

縣府教育處代理處長翁書敏表示，因應物價飆漲，新學期免費營養午餐每餐調高10元，有機蔬菜從原本每周1次增加為每周2次，並提供一次在地有機豆奶，還加碼餐餐有點心，總經費2億7000萬元，改為10標希望縮短長途運輸問題，就近供餐提升品質。

每標金額約2400萬元到3100萬元，為巨額採購，可額外加上特定資格，但縣府希望更多優良廠商加入，原本招標文件要刪除「具有相當經驗或實績」的特定資格，第一次招標行政疏失未刪除，才依政府採購法第48條1項第1款廢標，邀集投標廠商說明原委並致歉。二度招標有香又香食品、華王御膳、尚好便當、津吉有限公司、德力強食品、馨儂快餐店及清泉商行7家得標。

翁書敏表示，兩度招標全依據政府採購法及相關行政辦法，符合法制，絕無不法或針對特定廠商量身訂做。營養午餐品管有多重機制，將由校方營養午餐推行委員會及縣府稽查小組層層把關。