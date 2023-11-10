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基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善 市府專案規畫改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供

基隆役政公園占地廣闊，民眾休閒運動好去處，近日民眾反映雜草叢生，且周遭地勢不平整，想要光著腳踩踏草原或是野餐都極為不便，不夠友善，建議可種植非常好照顧及維護的「巴西地毯草」。市府說，今年已有役政公園規畫改善案，會納人民眾意見。

位壽山路上的役政公園是展示除役武器的公園，園內近1公頃的草地以前是民眾踏青好地方，但目前雜草橫生，且高低不一，雜草長得很快，民眾不敢踩踏在草地上。近日運動民眾向市議員陳宜陳情，要求改善。

議長童子瑋、陳宜昨天傍晚會同市府交通處長王圳宏、工務處長陳耀川、都發處長謝孝昆前往役政公園會勘。

公園志工的陳先生說，役政公園的草地應該是要讓民眾坐著聊天野餐，或是讓小朋友在草地上翻滾遊戲，但是因為無人維護整理，時常有人牽著家中寵物到此散步和大小便，公園內隨處可見狗的排泄物，讓前來運動的民眾無奈又生氣。

陳宜指出，役政公園緊鄰的歷史古蹟海門天險，兩處都是具有特色的景點，又靠近基隆市區交通便利，每天有絡繹不絕的民眾前往運動踏青，希望市政府能用最經濟的花費，打造最適合基隆人使用的公園。

童子瑋表示，役政公園連接二沙灣砲台的無敵海景，讓人心曠神怡，民眾希望種植巴西地毯草，讓草地能更平整，更適宜休憩與維管，期盼市政府好好改造役政公園的草地空間。

市府都發處長謝孝昆表示，今年已針對役政公園提出規畫案，市府會納入民眾意見融入規畫案。

基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供
基隆役政公園雜草叢生地不平欠友善，市府專案規畫改善。圖／童子瑋提供

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