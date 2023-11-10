綠批1億辦活動煙花施政 謝國樑：打造基隆北台觀光城市

民進黨議員張顥瀚、吳驊珈、陳軍佐今天聯合質詢，批評明年市府編列增超過1億元以上的委辦費辦活動、放煙火，排擠建設預算，「煙花式施政」讓市政大樓改建、停六停車場建置等重要建設都停滯。市長謝國樑說，要打造基隆成為北台重要觀光城市，就是要辦活動，找出特色。

民進黨基隆市議會黨團總召張顥瀚說，謝市長上任後不斷大喊沒錢，今年中卻編列3億多做電動機車政策，明年更要花超過1億元以上預算辦活動、放煙火，排擠重要建設預算。

張顥瀚指出，今年8月引起不少反彈的超跑嘉年華，明年更加碼編列1000萬元擴大舉辦，前市長林右昌過去8年努力減債超過57億元，同時規畫許多城市建設，但現在很多停擺，卻花大錢辦活動、放煙火。

市議員吳驊珈表示，大武崙森林運動公園市府在業務報告時大喊沒有預算，明年市府編列2300萬將在海洋廣場設置臨時摩天輪，對於廣大市民來說，才是真正的建設，謝市長分辨不出來嗎？

市議員陳軍佐表示，今年發生多起營養午餐事件，更應利用這些錢來提高學校廚工的待遇、聘請專任營養師或者持續提高營養午餐的預算，把錢用在對的地方。

謝國樑回應說，基隆要變成北台重要觀光城市，就是要辦活動，找出特色，基隆作為北北基桃1千萬人口的重要觀光城市，明年會辦清法戰爭140年活動、超跑嘉年華結合電動車產業及港口都市樂園等活動，市府真的辦很多活動，但沒有虛胖，希望每個活動、煙火等，吸引觀光客來基隆歡樂地遊玩。