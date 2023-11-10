回響／基隆滅火器無處容身直接丟地上 議員建議掛電桿

基隆市滅火器自爆案頻傳、鏽蝕嚴重、很多過期，消防局明年起分3年全面回收在戶外公共空間7千多支舊式乾粉滅火器，本報專題報導後引起重視，市府明年將會編換新預算。市議員曾紀嚴指出，現在有不少滅火器無處可放，居民不同意掛在牆壁，導致有的直接放在地上，建議比照高雄市掛電線桿並用箱子保護免日曬雨淋。市長謝國樑說，如果7千多支全掛在電線桿會是一種負擔，基隆會因地制宜。

消防局明年起分3年全面回收在戶外滅火器，原本沒編換新預算，本報報導後引起關注。經市長謝國樑協調後，確定改由民政處明年以追加預算編列換新的滅火器經費，並擬具兩方案擇一執行，一由市府統一採購水煙型交由專人保管，二是補助專人購買經費同時負責維管。

市議員曾紀嚴昨質詢說，要換新很好，但目前很多滅火器沒有地方放，有的直接放在地上，還有的2支放在一起，有的居民不願讓滅火掛牆壁，有的被丟到角落。

曾紀嚴表示，高雄市有的滅火器掛在在電線桿上並附掛小盒子，滅火器不會日曬雨淋，基隆市可參考。並建議未來朝智慧型設計，只要有人打開就會發出警報，方便維管也可得知有火警。

民政處長張淵翔表示，過去乾粉滅火器一具要850元，消防局汰換後，未來將改換2到3千元不等的水煙式滅火器，民政處明年追加預算編列。民政系統會找里鄰長等當保管人，未來要有保管人才能申請設置置戶外空間的滅火器。

消防局長向永財說，目前滅火器設置外面，風吹雨淋，要掛在牆壁得經市民同意才可以釘上去，否則掛了會被拿下來或被移到其他地方，滅火器設在電桿基隆可以借鏡。

謝國樑則說，未來7800多支新換滅火器如果都掛在電線桿上，在景觀與空間上會是一種負擔，要因地制宜，滅火器外觀可以有基本包覆防鏽蝕，將由民政系統研議放置地點，不過，有的地方寧願放盆栽，卻不願掛滅火器，民眾也應有體認，滅火器扮演救援重要角色。