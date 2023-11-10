使用率低 花蓮市最後陸橋11日晚拆除

花蓮市最後一座陸橋是位於復興國小旁「復興陸橋」，近年來使用率不高，市公所爭取通學步道改善計畫，一併拆橋，走入歷史，明晚8時起連夜施工10小時，屆時府前路與北興路口將設拒馬、交通錐及連桿管制，市公所請民眾配合改道通行。

公所指出，早年設人行陸橋是方便車輛通行，現今路權觀念已轉為以人為本，立體式穿越的人行陸橋反而讓長輩、行動不便者，或是推嬰兒車者相當不方便，使用率相當低，也可能影響市容景觀、妨礙交通，花蓮市中山、中央路口慈濟醫院旁的陸橋，就在去年底縣府施作中央路左轉道工程時拆除。

復興陸橋鄰近復興國小、花蓮高工及國立東華大學美崙校區，也靠近花蓮榮民之家，民眾反映周邊人行步道因行道樹根系造成鋪面隆起、破損，也容易濕滑，學生、長輩和民眾行走不方便。

市公所爭取中央補助2700多萬元，加上地方配合款372萬元施工改善，預計整建華西路、府前路、北興路等路段人行步道，施工長度超過2000公尺。

公所考量，復興陸橋早年因路過車輛很多而設置，但近年使用率並不高，還形成治安隱憂，鄰近的復興國小曾經提議拆除，於是利用這次通學步道整建工程機會，再向中央爭取到100餘萬元工程款，一併拆除。

市公所表示，拆橋後將展開通學步道改善工程，包括人行道退縮、拆除學校圍牆增設通學步道、鋪設防滑地面、加強無障礙設施等，預計工程在明年3月完成。