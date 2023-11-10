違者當場開罰…基隆改裝車 14日起密集大掃蕩

基隆市汽機車改裝噪音長期困擾民眾，與新北交界道路常有汽機車狂飆，民眾飽受困擾，入夜不得安寧，議員要求相關單位加強取締，並從源頭改裝車行改善。市長謝國樑表示，14日起採專案密集針對改裝機車大舉掃蕩，不符規定當場開罰3千元。

議員宋瑋莉昨天質詢說，汽機車改裝車的噪音長期困擾民眾無法解決，光取締沒辦法根絕，每晚往外木山方向很多飆車，盼從改裝車行的源頭改善。

謝國樑說，「寧靜街坊」專案將針對改裝機車大舉掃蕩，除了噪音檢測，如果查獲不符規定的改裝排氣管，當場直接開罰，最少3千元起跳，不必再通知檢驗。這是繼友善行人、乾淨家園、市容整潔後第四個全面執行專案，會不定時在晚間8點到凌晨2點，在重要路段掃蕩，讓民眾晚間得到安寧；也會到改裝車行道德勸說，一次不行就去兩次。

警方針對民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件，分析噪音車出沒熱時間、熱點，以信義區東信路最多，多集中在晚間10到12時及0到2時；另仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段也常有反映。

排氣管檢測不合格違反「噪音管制法」第26條噪音超標，可處1800元以上3600元以下罰鍰；第23條使用未認證排氣管，可處3000元3萬元以下罰鍰，並責令車主限期改善、複檢。

全市車輛改裝業約40家，9家業者經常遭民眾檢舉試車噪音擾民，警方造冊列管並勸導、約制，呼籲業者應自律並負起社會責任。