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蘇澳海事學校技藝競賽漁業7連霸 學生留下動人遺憾

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳海事學校參加112年全國海事水產類技藝競賽，獲6金手獎等共16獎，漁業項目更是金手獎第一名7連霸。圖／蘇澳海事學校提供
宜蘭蘇澳海事學校參加112年全國海事水產類技藝競賽，獲6金手獎等共16獎，漁業項目更是金手獎第一名7連霸。圖／蘇澳海事學校提供

宜蘭蘇澳海事學校參加112年全國海事水產類技藝競賽，獲6金手獎等共16獎，漁業項目更是金手獎第一名7連霸。漁業金手獎冠軍簡少華感謝指導老師的操心與陪伴，「沒有他就沒有現在的我」，只可惜參賽選手不足，未能替老師拿下指導教師獎，師生之情令人動容。

蘇澳海事學校指出，教育部國教署舉辦的全國高中海事水產類技藝競賽是一年最重要的比賽之一，分為輪機、漁業、水產食品、航海等共7個項目，各取金手獎與優勝若干名，獲獎者在四技二專技優甄審入學時，可增加總分10到30%不等，師生與家長都極為重視。

蘇海在今年10月30日到11月2日於台南海事學校舉行的比賽中，豪取6金手、7優勝與3項團體獎，分別是漁業金手獎第一、第二名，水產養殖金手獎第二名，航運管理金手獎第三、第五名，船舶機電金手獎第二名，其中漁業金手獎第一名達成7連霸。

漁業金手獎第一名簡少華很榮幸能繼承學長姐的佳績，連續第7個站上頒獎台。他說，自己最拿手的項目是補網圖，仰賴導師李培全的指導，每次設計練習題目都絞盡腦汁，一直陪伴與操心；由於漁業參賽人數不滿4人，依規定李培全無緣拿下指導教師獎，但在簡少華心中，他是最優秀的老師。

漁業金手獎第二名呂定緯說，哥哥是110學年度金手獎第四名，他也有金手夢，訓練中想著拿到前三名保送大學，如今夢想成真，感謝戰友、老師與家人；船舶機電金手獎第二名的林煒軒，則回憶起國中時表現不好，一路走來

遇到許多困難，但在老師的鼓勵下未曾放棄，取得佳績證明熊孩子也能有好的發展。

蘇澳海事學校連年在國海事水產類技藝競賽漁業項目斬獲佳績，今年取得金手獎第一名的簡少華感謝老師辛苦栽培，可惜沒能替他奪下最佳指導教師。圖／蘇澳海事學校提供
蘇澳海事學校連年在國海事水產類技藝競賽漁業項目斬獲佳績，今年取得金手獎第一名的簡少華感謝老師辛苦栽培，可惜沒能替他奪下最佳指導教師。圖／蘇澳海事學校提供

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蘇澳

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