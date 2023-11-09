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走入歷史 花蓮市最後一座復興陸橋使用率低將拆除
位於花蓮市復興國小旁、全市最後一座的「復興陸橋」，近年來使用率不高，市公所在爭取通學步道改善計畫，一併拆除，將於11日晚間8時起連夜施工10小時，屆時府前路與北興路口將設置拒馬、交通錐及連桿，市公所請民眾配合改道通行。
花蓮市復興陸橋鄰近復興國小、花蓮高工及國立東華大學美崙校區，也靠近花蓮榮民之家，民眾反映周邊人行步道因為行道樹根系造成鋪面隆起、破損，且也容易濕滑，學生、長輩和民眾行走不方便。
花蓮市公所爭取中央補助2700多萬元，加上地方配合款372萬元施工改善，預計整建華西路、府前路、北興路等路段人行步道，施工長度超過2000公尺。
公所考量，復興陸橋於早年因路過大小車輛很多而設置，但近年使用率並不高，還形成治安隱憂，鄰近的復興國小曾經提議拆除，於是利用這次通學步道整建工程機會，再向中央爭取到100餘萬元工程款，一併拆除。
復興陸橋拆除的交維計畫上月已在縣府道安會報通過，將於11月11日晚間8時至隔天上午6時封路施工，屆時府前路與北興路路口將圍設拒馬、交通錐及連桿，疏導民眾改道華民街、嘉民路行。
市公所籲請民眾配合改道，表示陸橋拆除後將展開通學步道改善工程，包括人行道退縮、拆除學校圍牆增設通學步道、鋪設防滑地面、加強無障礙設施等，預計全部工程在明年3月完成。
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