部基醫院126周年院慶 強化軟硬實力 提升醫療照護品質

衛生福利部基隆醫院今天舉辦126周年院慶活動，表揚「健康醫王」、「一線員工楷模」、「臨床優良教師」、「優良志工」和特定年資同仁。基隆慶安宮長期捐助基醫設備，今年度捐贈超音波掃描儀。基醫院長林三齊感謝慶安宮主委童永等廟方人士，協助醫院提升民眾醫療福祉。

基隆醫院今年院慶主題定為「溝通力、執行力、永續力」，活動一開始由醫院愛樂志工獻唱和基隆廣播電台台長王東隆吹奏薩克斯風拉開序幕。

林三齊頒獎表揚服務滿5年、10年、20年、30年及40年同仁，以及今年度選出的健康醫王、第一線員工楷模、臨床優良教師、優良志工及外包服務優良廠商，希望未來繼續一同努力，創造部基更美好的未來，提供民眾更好的醫療照護。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、三軍總醫院基隆分院院長陳相成、基隆市醫師公會理事長王俊傑、基隆市議長童子瑋和信義區長吳曉慧等人到場祝賀院慶。童永也和慶安宮副主委林景吉、倪再福和總幹事張如松出席。