基隆向改裝車宣戰 14日起密集大掃蕩違規當場罰3千

基隆市汽機車改裝的噪音長期困擾民眾，與新北交界道路常有汽機車狂飆，民眾飽受困擾，影響入夜後安寧，議員要求相關單位要加強取締，並從源頭改裝車行改善。市長謝國樑表示，14日起市專案面執行「寧靜街訪」，針對改裝機車大舉掃蕩，不合規定的當場開罰3千元，並到改裝車行道德勸說，一次不行就去兩次。

議員宋瑋莉今天質詢說，汽機車改裝車的噪音長期困擾民眾無法解決，光取締沒有辦法根絕，每天晚間11點往外木山方向很多飆車，民眾晚上也被嚇醒，飽受困擾。要能從改裝車行的源頭來改善，環保局、監理站、警方等要一起努力。

謝國樑表示，11月14日起將執行「寧靜街訪」專案，針對改裝機車大舉掃蕩，除了噪音檢測，如果查獲不符規定的改裝排氣管，當場直接開罰，最少3千元起跳，不是再通知檢驗。

謝國樑表示，他非常重視這個專案，這是基隆繼友善行人、乾淨家園、市容整潔等第四個主要專案，會不定時在晚間8點到凌晨2點，在六大重要路段掃蕩，讓民眾晚間得到安寧。

謝國樑並說，改裝車理論上並不違法，但機車改裝後行駛在道路造成果妨礙民眾安寧的結果，近日警方也密集拜訪改裝機車行，持續道德勸說。

警方運用大數據概念，曾針對民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件分析噪音車輛出沒熱時、熱點，其中以信義區東信路最多，時段多集中在晚間10時到12時及0時到2時；另外，仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段，民眾也常有反映。

排氣管檢測不合格違反「噪音管制法」第26條噪音超標2件，可處1800元以上3600元以下罰鍰；第23條使用未認證排氣管1件，可處3000元3萬元以下罰鍰，並責令車主限期改善、複檢。