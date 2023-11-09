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台東鐵花村音樂聚落將熄燈 縣府強調：鐵花新聚落還在

中央社／ 台東縣9日電
鐵花村音樂聚落宣布今年底拉下鐵門，引發關切。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
鐵花村音樂聚落宣布今年底拉下鐵門，引發關切。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

鐵花村音樂聚落宣布今年底拉下鐵門，引發關切；台東縣府今天強調，鐵花新聚落還在，即將吹熄燈號的僅有聚落內的「鐵花村音樂聚落」，其他波浪屋、市集等都還在。

台東鐵花新聚落內由台灣好基金會輔導經營的「鐵花村音樂聚落．慢市集」，宣布於今年底拉下鐵門，引起台東民眾關切，不少民眾以為整個鐵花新聚落都要結束。

台東縣觀光協會理事長、縣議員潘貴蘭今天在縣議會縣政總質詢中質詢副縣長王志輝表示，外界聽到「鐵花村」要熄燈都感到很震撼，甚至有許多觀光業者誤以為是整個鐵花新聚落都要消失。

潘貴蘭表示，事實上要結束營業的只有「鐵花村音樂聚落．慢市集」，鐵花聚落內經典的波浪屋、鐵道藝術村、微光集、貨櫃商店和彩繪氣球都還在，假日也會常常有活動舉辦，例如台東慢食節、農會市集、各式音樂會等。

王志輝強調，鐵花新聚落還在，裡面的市集、波浪屋、街頭藝人表演都在，要結束營業的只有鐵花村音樂聚落，場域收回後的用途還在研議中，但會與舊站、鐵花新聚落做整體規劃。

鐵花村 台東 街頭藝人

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