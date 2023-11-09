聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑪西社區礦坑文化成旅遊亮點 獲基隆金牌農村賽金牌獎
基隆市七堵區瑪西社區常年推廣礦坑文化探索、煤車手作文創及觀魚步道小旅行，還開發礦工便當及焦炭披薩窯等食農教育，打造成為瑪陵休閒農業區農村生態旅遊新亮點，獲得今年基隆市第3屆金牌農村競賽金牌獎，將代表基隆參加全國賽。
參賽的農村再生社區及培根社區社區都展現出充分的熱情，努力展現社區最完整的成果，市府也希望藉由這個活動讓各社區互相切磋，並從中相互學習、成長。經過產官學界專家學者所組成的審查小組實地勘查評分，昨天頒獎。
獲金牌獎的七堵區瑪西社區，常年推廣礦坑文化探索、煤車手作文創及觀魚步道小旅行，並開發礦工便當及焦炭披薩窯等食農教育，打造瑪陵休閒農業區農村生態旅遊新亮點。
暖暖區過港社區獲銀牌，社區與基隆河壺穴地質共生，多年來以眷村風貌進行農村營造，透過多元就業、樂齡學習、阿嬤手路菜等計畫，曾獲得社區綠美化全國模範社區及國家環境教育獎等殊榮。
中正區八斗社區拿到銅牌，很有海洋特色，因緊鄰大坪潮間帶與海洋科技博物館，為基隆第一個漁村再生社區，有著濃厚的咕咾厝、傳統魚寮及宗教文化，推廣以友善漁法及食漁教育為核心理念的漁村遊程。
市府產發處長林鼎超說，市府從點線面串連農漁村再生，透過食農教育、里山里海生態農漁村、農漁村企業育成等方式推動，除了提升在地產業經濟與競爭活力，在環境上維繫農漁村山海風光，傳承農漁村文化與價值。參加競賽的社區，包含基隆市的山、海多元特色，在農村再生推動過程中，參與的社區數量逐年增加，希望透過金牌農村競賽，展現這10多年來農村再生的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言