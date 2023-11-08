蜜源植物黃荊殘株變綠金 蒸餾萃取製成生活用品
黃荊是良好的蜜源植物與庭園景觀造景植物，林業及自然保育署花蓮分署將移除後的黃荊蒸餾萃取，開發成生活用品如洗手慕斯、洗衣精等，落實資源循環利用理念。
林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，繼外來種植物小花蔓澤蘭萃取液抑制小黑蚊後，創意再發想，將原本廢棄無價值的黃荊萃取再利用，製成各式生活用品，讓殘株變綠金再添一例。
林業保育署花蓮分署指出，發展林下經濟，曾在轄屬南華林業園區大量種植黃荊，做為林下養蜂蜜源。不過，由於園區計畫建置第二貯木場及林業剩餘資材利用場域，不得不移除這些黃荊。
為了讓移除後的黃荊能再度被利用，落實資源循環利用理念，花蓮分署將這些殘株蒸餾萃取，再利用所得的大量純露開發成生活用品，包括黃荊純露洗手慕斯、沐浴液體皂及洗衣精等多樣商品。
黃荊是馬鞭草科杜荊屬植物，莖、葉、種子和根等可入藥，莖皮可造紙、人造棉，枝葉具香氣，多元用途，例如可將黃荊燒製成木炭，或藉由氣味燃燒乾燥的莖和葉來驅蚊。
此外，以黃荊製成的精油和純露也早已廣泛應用於製作手工皂、精油按摩油、洗髮精及洗手慕斯等產品原料。
林業保育署花蓮分署表示，2015年聯合國提出「2030年永續發展目標」（SDGs），鼓勵各國依據自身需求和優先議題，將這些目標納入國內政策規劃和行動計畫中。花蓮分署為了推動永續發展，致力於落實循環經濟和資源再利用，以黃荊蒸餾後的純露開發成生活用品，實踐SDGs目標，達到促進綠色經濟，實現自然資源永續管理、高效使用的目標。
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