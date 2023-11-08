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歷經5年 宜蘭礁溪鄉四城都市計畫2號道路完工今天通車
宜蘭礁溪鄉公所今天舉行四城都市計畫2號道路通車典禮，這條道路開闢後，可以分散以旅遊為目的的大部分車流，降低外地車流對於四城地區的社區干擾，提高國中小上下學的交通安全。
鄉公所表示，2號道路西起宜8線育英路、東至台9省道路口，是四城聚落通往龍潭湖風景區的主要道路，於民國72年都市計畫發布時劃設。鄉公所向中央積極爭取經費，獲得內政部補助1億1289萬元，加上公所自籌1億7920萬元，總經費(含用地費及工程費)2億9209萬元，107年開始規劃，歷經5年興建完成。
2號道路長度540公尺，寬度25公尺，配置雙向3.5公尺快車道、2公尺慢車道、2.6公尺綠帶及公共設施帶及3公尺人行道和自行車道，全段採高亮度125瓦LED路燈，建構安全舒適的道路環境。
此外，為了加強道路挖掘管理，整合台電、電信、自來水及綜合管線採併設管溝設計，維護交通安全。
鄉長張永德表示，2號道路通車後，可串聯周遭景點強化遊憩路網，提升區域產業運輸效能，改善四城地區的交通瓶頸及道路服務水準，帶動觀光與產業發展，促進四城、龍潭、匏崙、二結地區的經濟繁榮。
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