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東海岸第一間 花蓮新社部落農產品初級加工場成立

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場。記者王思慧／攝影
花蓮新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場。記者王思慧／攝影

花蓮東海岸台11線沿線無農產品初級加工場，想要加工卻只能運往他處。豐濱鄉新社部落在地青農經過農糧署東區分署輔導，成立東海岸首間合格農產品初級加工場，取得縣府核發登記證及有機加工驗證，盼增加農產品價值與銷售管道。

豐濱鄉新社部落有8位青農組成「八個傻瓜」團隊，採有機農業與友善方式推動農地復耕，發現東海岸沒有農產品初級加工場，地方小農只能委託位在花東縱谷的加工場處理，若是自行加工的產品，只能在市集販售，銷售管道受限。

在農糧署東區分署及食品工業發展研究所等專家團隊輔導下，「八個傻瓜」於2020年11月成立農產品初級加工場，是東海岸上第一間，也是花蓮第五間。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，為幫助小農上架加工自家農產品，3年前推動農產品初級加工場制度，成立要件包括加工原料須是溯源食品、生產過程符合GHP規範，且申請者通過40小時的加工技術、食品衛生安全等相關訓練，經地方政府實地審查後核發合格場證。

徐煇妃說，新社部落農產品初級加工場成立後，已取得花蓮縣政府核發的場證，加工品項及方式有黑豆乾燥、焙炒及稻米碾製等。團隊為提升產品質量，今年取得有機加工驗證，可用有機加工方式上架農產品，是東海岸台11線第一家，更是唯一一家，希望能拓展小農多元的通路管道。

花蓮豐濱鄉在地青農成立農產品初級加工場，是東海岸上第一間。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉在地青農成立農產品初級加工場，是東海岸上第一間。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉新社部落有青農組成團隊，採有機農業與友善方式推動農地復耕，生態環境豐富。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉新社部落有青農組成團隊，採有機農業與友善方式推動農地復耕，生態環境豐富。記者王思慧／攝影
花蓮新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場，並取得縣府核發場證及有機加工驗證。記者王思慧／攝影
花蓮新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場，並取得縣府核發場證及有機加工驗證。記者王思慧／攝影

花蓮 農糧署 團隊

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