聽新聞
test
0:00 / 0:00
東海岸第一間 花蓮新社部落農產品初級加工場成立
花蓮東海岸台11線沿線無農產品初級加工場，想要加工卻只能運往他處。豐濱鄉新社部落在地青農經過農糧署東區分署輔導，成立東海岸首間合格農產品初級加工場，取得縣府核發登記證及有機加工驗證，盼增加農產品價值與銷售管道。
豐濱鄉新社部落有8位青農組成「八個傻瓜」團隊，採有機農業與友善方式推動農地復耕，發現東海岸沒有農產品初級加工場，地方小農只能委託位在花東縱谷的加工場處理，若是自行加工的產品，只能在市集販售，銷售管道受限。
在農糧署東區分署及食品工業發展研究所等專家團隊輔導下，「八個傻瓜」於2020年11月成立農產品初級加工場，是東海岸上第一間，也是花蓮第五間。
農糧署東區分署長徐煇妃表示，為幫助小農上架加工自家農產品，3年前推動農產品初級加工場制度，成立要件包括加工原料須是溯源食品、生產過程符合GHP規範，且申請者通過40小時的加工技術、食品衛生安全等相關訓練，經地方政府實地審查後核發合格場證。
徐煇妃說，新社部落農產品初級加工場成立後，已取得花蓮縣政府核發的場證，加工品項及方式有黑豆乾燥、焙炒及稻米碾製等。團隊為提升產品質量，今年取得有機加工驗證，可用有機加工方式上架農產品，是東海岸台11線第一家，更是唯一一家，希望能拓展小農多元的通路管道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言