宜蘭五漁鐵特色美食評選 烏石港海景酒店經典烤鴨奪冠

宜蘭頭城鎮沿海擁有美麗的「五漁村」，對面就是龜山島，知名導演蔡明亮形容是世界上最美麗的風景。縣府爭取2億2千多萬元打造「五漁鐵」觀光，為了透過美食增添旅遊記憶，縣府舉辦五漁鐵特色美食評選及票選，今公布榮獲評選首獎是「蘭陽經典烤鴨」，網友票選最愛「宜蘭黑豬肉香腸」。

縣府邀請國宴名廚陳兆麟等人擔任評審，今公布獲獎名單，包括前3名特色美食、2名網路票選人氣獎、9名特色獎。縣府後續會在五漁鐵官網及粉絲頁，推出促銷好康活動。

縣長林姿妙表示，「五漁鐵」是以頭城鎮烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」串連5個漁村、5個車站，宜蘭特有的觀光資源；立委陳歐珀說，全世界2個地方有五漁村，1個在義大利、1個在宜蘭，龜山島全球12酷島之一，綜合成全國7大國際魅力景點之一，非常難得。

綜合網路及專家評選，榮獲特色美食第1名「蘭陽烏石港海景酒店-蘭陽經典烤鴨」，融合在地食材頭城米、紅露酒、吻仔魚，做成美味的1鴨5吃；第2名「漁村廚房-海鮮西魯肉」，保留古早味，海鮮食材提升西魯肉層次；第3名「魏家食府-黑棗桂圓肚片湯」名菜故事由來是遊子思鄉，感念豬肚就像母親的子宮，把對母親的思念做出這道菜，充滿故事的道地老菜。

票選活動吸引超過31萬人瀏覽、5萬多票，網路人氣獎第1名「名膳佩等路-宜蘭黑豬肉香腸」、第2名「勁好麥烘焙坊-平安乳酪蛋糕」。