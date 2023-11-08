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宜蘭五漁鐵特色美食評選 烏石港海景酒店經典烤鴨奪冠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府公布「五漁鐵」特色美食獲獎名單，包括前3名特色美食、2名網路票選人氣獎、9名特色獎，後續將在五漁鐵官網及粉絲頁，推出促銷好康活動。記者戴永華／攝影
宜蘭縣府公布「五漁鐵」特色美食獲獎名單，包括前3名特色美食、2名網路票選人氣獎、9名特色獎，後續將在五漁鐵官網及粉絲頁，推出促銷好康活動。記者戴永華／攝影

宜蘭頭城鎮沿海擁有美麗的「五漁村」，對面就是龜山島，知名導演蔡明亮形容是世界上最美麗的風景。縣府爭取2億2千多萬元打造「五漁鐵」觀光，為了透過美食增添旅遊記憶，縣府舉辦五漁鐵特色美食評選及票選，今公布榮獲評選首獎是「蘭陽經典烤鴨」，網友票選最愛「宜蘭黑豬肉香腸」。

縣府邀請國宴名廚陳兆麟等人擔任評審，今公布獲獎名單，包括前3名特色美食、2名網路票選人氣獎、9名特色獎。縣府後續會在五漁鐵官網及粉絲頁，推出促銷好康活動。

縣長林姿妙表示，「五漁鐵」是以頭城鎮烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」串連5個漁村、5個車站，宜蘭特有的觀光資源；立委陳歐珀說，全世界2個地方有五漁村，1個在義大利、1個在宜蘭，龜山島全球12酷島之一，綜合成全國7大國際魅力景點之一，非常難得。

綜合網路及專家評選，榮獲特色美食第1名「蘭陽烏石港海景酒店-蘭陽經典烤鴨」，融合在地食材頭城米、紅露酒、吻仔魚，做成美味的1鴨5吃；第2名「漁村廚房-海鮮西魯肉」，保留古早味，海鮮食材提升西魯肉層次；第3名「魏家食府-黑棗桂圓肚片湯」名菜故事由來是遊子思鄉，感念豬肚就像母親的子宮，把對母親的思念做出這道菜，充滿故事的道地老菜。

票選活動吸引超過31萬人瀏覽、5萬多票，網路人氣獎第1名「名膳佩等路-宜蘭黑豬肉香腸」、第2名「勁好麥烘焙坊-平安乳酪蛋糕」。

9項特色獎分別是：最佳創意「LA ONE簡天才師傅x漁村廚房—海岸的漁夫派對」、最佳禮品「頭城區漁會—勁香櫻花蝦米果」、最佳永續「頭城休閒農場—富饒森林饗宴」、最佳設計「烏龜島—龜山餅。海鹽花生佐蔓越莓」、最佳風味「石港春帆—古早味芋頭糕」、最佳故事「禾香居—虎字碑窯烤麵包」、最佳特色「藏酒酒莊—龜山朝日金棗酒」、最佳甜品「Hito石花凍—沁團園，石花凍禮盒」：最佳在地「OA Hotel-OA Pizza—頭城三寶披薩」。

拿下宜蘭五漁鐵特色美食冠軍的「蘭陽經典烤鴨」，蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成以在地食材做出1鴨5吃。記者戴永華／攝影
拿下宜蘭五漁鐵特色美食冠軍的「蘭陽經典烤鴨」，蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成以在地食材做出1鴨5吃。記者戴永華／攝影
五漁鐵特色美食第三名是「魏家食府-黑棗桂圓肚片湯」，是一道思念母親的老菜。記者戴永華／攝影
五漁鐵特色美食第三名是「魏家食府-黑棗桂圓肚片湯」，是一道思念母親的老菜。記者戴永華／攝影
榮獲宜蘭五漁鐵特色美食第一名的「蘭陽烏石港海景酒店-蘭陽經典烤鴨」，林錦成主廚以在地食材做出來的1鴨5吃。記者戴永華／攝影
榮獲宜蘭五漁鐵特色美食第一名的「蘭陽烏石港海景酒店-蘭陽經典烤鴨」，林錦成主廚以在地食材做出來的1鴨5吃。記者戴永華／攝影
冠軍主廚林錦成示範櫻桃烤鴨的火焰秀。記者戴永華／攝影
冠軍主廚林錦成示範櫻桃烤鴨的火焰秀。記者戴永華／攝影
榮獲宜蘭五漁鐵特色美食第一名的「蘭陽烏石港海景酒店-蘭陽經典烤鴨」，由林錦成主廚以在地食材做出來的1鴨5吃。記者戴永華／攝影
榮獲宜蘭五漁鐵特色美食第一名的「蘭陽烏石港海景酒店-蘭陽經典烤鴨」，由林錦成主廚以在地食材做出來的1鴨5吃。記者戴永華／攝影
五漁鐵特色美食第二名是「漁村廚房-海鮮西魯肉」，保留古早味，增添海鮮食材，提升西魯肉層次。記者戴永華／攝影
五漁鐵特色美食第二名是「漁村廚房-海鮮西魯肉」，保留古早味，增添海鮮食材，提升西魯肉層次。記者戴永華／攝影
網路人氣獎第一名「名膳佩等路-宜蘭黑豬肉香腸」。記者戴永華／攝影
網路人氣獎第一名「名膳佩等路-宜蘭黑豬肉香腸」。記者戴永華／攝影
最佳禮品獎是「頭城區漁會—勁香櫻花蝦米果」。記者戴永華／攝影
最佳禮品獎是「頭城區漁會—勁香櫻花蝦米果」。記者戴永華／攝影
拿下宜蘭五漁鐵特色美食冠軍的「蘭陽經典烤鴨」，由蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成出席領獎。記者戴永華／攝影
拿下宜蘭五漁鐵特色美食冠軍的「蘭陽經典烤鴨」，由蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成出席領獎。記者戴永華／攝影

宜蘭 豬肉 美食

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