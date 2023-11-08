大武崙沙灘「越線開罰」 立槳玩家基隆市府前抗議

基隆大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺水死亡慘劇，市府拉近警戒線，公告違者開罰，上月有2名立槳玩家超過警戒線遭罰，百餘玩家上周集體下水抗議，今天再到市府前拉布條抗議「越線開罰」未經合法公告。市府表示，依法開罰，如有不服可提訴願。

數十立槳玩家今天上午到基隆市政府前拉布條抗議，指「越線開罰」違法，要求撤除警戒線，不要限制海域，警方到場戒備，抗議民眾高呼口號，市府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀代表接受陳情。

抗議民眾指出，水域活動有很多安全和不安全的部分是需要教育人民的，但不是用限制的方式，很多意外的發生，就是沒有做好正確的教育，在不安全的時間點下水才會發生意外。

開水聯盟成員說，大武崙沙灘以越過警戒線來對玩家、滑船者開罰，是依法無據，基隆市政府並沒有正式公告，市府表示會罰1萬5到5萬元，警察來違法「臨檢」也不合法。

蔡馥嚀表示，自從3死意外發生後，為了讓民眾更安全，對原有警戒線拉近到靠岸55公尺處的地方，也在周遭立相關告示牌公告，減少意外的發生，各入口都有張貼警戒線範圍，也告知違規規定會依違反觀光發展條例來裁罰。

蔡馥嚀說，針對越界民眾遭開罰如有不同意見，可提出訴願，市府可以來協助。對於未來遊憩的範圍，市府會以更謹慎的態度面對及全面性來檢討，但現階段的管理措施，是為了全面檢討之前必要性的安全維護，未來市府會在安全前提下，朝向海域各項水活動合理共用的目標。