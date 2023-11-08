太魯閣馬拉松供水不足 跑者克難接山泉水喝

花蓮太魯閣峽谷馬拉松吸引上萬人參與，不過4日賽事卻發生缺水窘境，跑者抱怨連連，只能就地接山泉水喝。主辦單位坦承供水不足，民眾反映問題都會檢討改善。

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松邁入24年，賽道位於太魯閣國家公園境內，共有42公里、21公里、12公里及5公里組別，共1萬4000多人參賽，近年強化環保理念，不提供一次性水杯及瓶裝水，跑者需帶著環保手環杯起跑。

賽後不少跑者抱怨「補給站數量太少，水不夠，全馬跑者後段32至40公里沿線補給站缺水，跑到恍神」，也有跑者乾脆就地接山泉水補水；跑道多為爬坡路段，也有跑者反映，醫護站竟沒提供舒緩噴劑。

還有跑者發現，完賽獎牌印錯，明明是跑21公里半馬，獎牌背面竟是12公里路線，非常傻眼。

主辦單位之一花蓮縣馬拉松路跑協會執行長張志強今天接受中央社記者採訪指出，「確實準備不足，會深刻檢討」，推動環保賽事多年，今年準備約600箱水，跟去年一樣，今年賽事天氣炎熱，未能及時補充箱水，導致後半段跑者沒水喝。

張志強表示，初步檢討可能因跑者進站補給，開水孔沒有關緊，導致水一直流出造成浪費，且賽道擁擠，後勤補給太慢，造成跑者缺水，感到很抱歉。

張志強說，部分獎牌出錯，確實是廠商出問題，有開放跑者登記，寄送新獎牌；賽道醫護站沒有提供噴劑，是因衛福部於賽事前接獲跑者反映，噴劑服務現場需備有藥師進駐指導，所以取消提供噴劑服務。

張志強指出，賽後大會一直接獲跑者反映，會召開檢討會，針對這次賽事評價深刻檢討，包括路線擁擠、水站不足等問題，都會提出改善方式，也會將檢討會內容公開在官網。