台東虎頭蜂攻擊傷及11人「會走路的樹」是著名私房景點

台東和平部落內的「鸞山森林博物館」今早發生虎頭蜂螫人事件，共造成11人受傷、2人傷勢嚴重。這處私人景點就是外界俗稱「會走路的樹」，整群高大榕樹林立，也有人覺得這裡如置身電影阿凡達情境，雖然聯外交通不便，每年均吸引無數遊客踏訪。

根據台東觀光旅遊網介紹，鸞山擁有台灣中低海拔的原始林，裡面包含上千棵珍貴原生白榕樹，身處其中，宛如置身阿凡達的夢幻情境。在這兒的原生榕樹又被稱為「會走路的樹」，因為榕樹的氣根會不停擴展蔓延，原生枝幹枯萎時氣根也會取而代之，就像樹木不斷在移動一般。

當地人士說，「會走路的樹」聯外交通不便，鄰近部落族人提供導覽解說，遊客通常須在派出所會合，之後再搭車前往秘境出遊，距離不會太遠，但一般車輛不易抵達。