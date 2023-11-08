基隆國際移民論壇 「台灣要跟世界搶人才」

基隆市政府昨在長榮桂冠舉辦「國際移民論壇in KEELUNG」，邀集相關領域專家學者從「國家發展願景」與「城市施政方向」兩個層面討論國際移民議題，讓大眾對「國際移民」有新視角與高度，也重新審視對台灣人口結構和產業的重要性。

市府綜合發展處長林麗蟬說，台灣正面臨少子化、高齡化雙重夾擊，勞動人口將不如以往充沛，加上前幾年全球供應鏈調整、疫情影響等交互作用，產業缺工，政府應提出解決方案，對以漁業和觀光為重的基隆而言，更是刻不容緩要提出應對政策。

林麗蟬表示，世界各國早紛紛祭出攬才、留才措施，台灣的國際移民政策，必須跟世界各國一起搶人才，讓人才能夠可以留在台灣、留在基隆。

立委江啟臣、政治大學法學院副教授廖元豪引言時提到，經濟移民、婚姻移民在台灣各有必須克服的困境，需要先達成理解、解除刻板印象。

玄奘大學教授蔡震榮、高雄文藻大學教授顧長永則提到，台灣移民業務多頭馬車、各地行政量能不一、政策缺乏通盤性與前瞻性等問題，倡議中央成立專法並設置主責單位。

兩場綜合座談由基北北桃新住民服務中心相互交流，林麗蟬認為，論壇是一個凝聚的平台，期待能達成初步的社會溝通，集結成未來中央與地方政府的政策藍圖，將台灣打造成最友善國際移民的國家。