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宜蘭消防增編161人 擬5年補足

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

屏東9月發生明揚大火後．消防員人力成社會關注議題，宜蘭縣消防局原有編制共360人，今年3月獲考試院同意增編至521人，由於全國消防員招考合格率不足，雖能擴編卻無法實質補齊員額，宜縣消防局擬花5年爭取滿編，基層人員期盼中央能早日補齊員額，避免救災憾事重現。

宜縣消防局原360人的編制分配到18個分隊加上1個救護站，每個分隊平均人力不足20人，人力捉襟見肘，宜縣消防局表示，此前一直在檢討人力不足的問題，遂向考試院提出組織規程及編制修正案，今年3月16日獲得同意備查，員額由360人增加到521人，擴編161人。

今年9月22日屏東縣明揚國際科技公司大火10死110傷，包含4名消防員殉職，社會各界關注消防員人力缺口，宜蘭也不例外；縣議員陳玉萍昨質詢問消防局長徐松奕人力，徐表示雖獲得擴編同意，但中央尚未補齊員額，預計花5年時間補滿。

徐松奕指出，目前新進消防員的狀況未達預期，112年度消防警察特考開出955個缺額，1910人報考，1508人到考，最後只錄取351人，缺額約600人，分配到地方的員額自然短缺。基層人員認為，消防員是高風險工作，可以理解嚴格的錄取標準，但長期人力短缺也不是辦法，盼中央積極辦理。

消防員 屏東縣

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