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花蓮議會「關麥」風波…法制主任指霸凌 議員稱就事論事

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣議會法制室主任余玉琳委屈表示，當天依議長指示上台說明法律意見，卻被議員霸凌。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會法制室主任余玉琳委屈表示，當天依議長指示上台說明法律意見，卻被議員霸凌。記者王燕華／攝影

花蓮縣無黨籍議員笛布斯．顗賚因縣府追加減預算被退回，日前「質詢」議會法制室主任余玉琳，議會認為監督對象是縣府不是議會，遭議長張峻關麥克風制止。余玉琳昨委屈說，表達專業意見，卻遭議員言語霸凌；笛布斯強調，為縣民整體權益發聲，程序合法就應審議，不能為所欲為。

上月30日議會第二次定期會一讀會，笛布斯．顗賚質詢余玉琳，質疑第四次臨時會程序委員會不應實質審查，愈講愈大聲，張峻制止，另名議員林源富舉手要發言，張峻裁示關掉笛布斯的麥克風；議會紀律委員會本月3日開會，要求笛布斯道歉、撤除臉書相關言論。

議會祕書長陳德惠說，議員該監督的是縣府不是議會，此事影響議會形象，紀律委員會基於內部和諧，希望笛布斯對會場外有損議會形象的言詞道歉，若笛布斯堅持以議場內行為作懲處依據，紀律委員會將採取相應處置。

縣議會議事組主任潭進成昨說，追加預算案為財政類案號2，是一件提案，無法分開審查，因內容錯誤百出才退回，符合程序委員會職權。

余玉琳表示，地方制度法規定縣府官員才是議員質詢對象，她依議長指示回答法律問題，卻被笛布斯大聲斥責干擾，感到被霸凌，但不會提告。

笛布斯表示，議會包裹退回追加減預算，影響縣民權益，她就事論事、據理力爭，遭主席大聲斥責、侮辱發言，至今心生畏懼；發言非針對個人，沒有濫用職權，若有人感到不舒服願致歉，但不能模糊焦點，程序合法就該審議，不要為反對而反對。

議員 張峻 主任

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