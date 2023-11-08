暖東峽谷頻傳迷路 增標示牌

基隆市暖東峽谷是熱門登山地點，近年曾發生多起迷路事件。消防局動員15名搜救人員前往暖東峽谷，在山友易迷失路徑設置20處「急難救助標示牌」，協助登山者減少誤判方向問題。

消防局統計，暖東峽谷過去5年間發生14起登山協尋案，為降低民眾遭遇危險處境，決定增設標示牌。一行人由暖暖分隊小隊長劉俊佑帶領，百福分隊長鄭文豪擔任安全官，前天在搶救科長蘇元鏞勤前教育後入山，前進登山步道設置標示牌，為登山民眾提供指引。

這批急難救助標示牌由消防局與林業保育署、基市府觀光及城市行銷處合力製作，標示牌面標註地點經緯度、警示標語，與消防署App連結，山友如遇緊急狀況，可根據急難救助標示牌資訊報案，得到更快救援。