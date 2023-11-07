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台灣好行濱海奇基線聯名黃阿瑪 四大套票最高優惠65折
基隆市政府今天宣布台灣好行─濱海奇基線推出4款全新的套票，最高優惠65折，並與擁有超過150萬粉絲的黃阿瑪的後宮生活聯名合作，將黃阿瑪及7位人氣角色搬到好行公車上，有全新的旅遊新體驗。
基隆市政府觀銷處代理處長郭憲平表示，為響應節能減碳的旅遊風潮，推動無縫旅遊服務，市府推出全新路線的台灣好行濱海奇基線，也利用黃阿瑪及7位人氣角色IP布置2輛好行公車的內裝。
市府還結合基隆知名的咖啡館、特色伴手禮店家，以及陽明海洋文化藝術館、和平島地質公園、海科館等推出4款全新的套票，最高優惠65折。
郭憲平表示，4款全新優惠套票，分別是城市漫遊、啡玩不可、橘世代樂遊和潮境智能遊。套票包含了黃阿瑪聯名交通卡、基隆伴手禮300元兌換券、基隆在地咖啡店下午茶組兌換券、樂品喜塘生態飲食200元兌換券和藻樂趣海味火鍋兌換券等，也有陽明海洋文化藝術館門票、和平島地質公園門票和潮境智能海洋館門票，內容多樣豐富。
使用期間為即日起至明年4月30日，今年台灣好行濱海奇基線T99也新增加了仙洞巖、佛手洞及要塞司令部等站點，除了全新路線與套票優惠外，出示當天濱海奇基線T99乘車證明券 ，並於「基隆和平島地質公園」使用悠遊付支付門票，即可享最高悠遊付門票50%現金回饋。
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