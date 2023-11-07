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基隆新豐街尖峰時段難行 管控162巷路口反塞爆緊急喊停

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新豐街尖峰時段難行，管控162巷路口反塞爆緊急喊停。圖／許睿慈提供
基隆新豐街尖峰時段難行，管控162巷路口反塞爆緊急喊停。圖／許睿慈提供

基隆市新豐街大型集合式住宅林立，道路狹小，每逢上下班時段都塞車，尤其162巷長期以來壅塞狀況嚴重，居民反映無法駛入新豐街主要幹道，11月起基隆市府在新豐街162巷路口試辦交通號誌車流管制措施，沒想到回堵更嚴重，居民需要在巷內塞30分鐘才能駛出162巷。市府喊停，改增設智慧型管制號誌，並評估闢建聯外道路部分的需求。

新豐街162巷長期以來壅塞狀況嚴重，在地居民反映無法駛入新豐街主要幹道，市府為改善此情形，11月起於新豐街162巷路口試辦交通號誌車流管制措施。

但居民說，試辦後卻傳出更嚴重的車流回堵，居民需要在巷內塞30分鐘才能駛出162巷。居民表示，管制反而更塞，還不如不管制，希望能夠取消交通號誌車流管制措施的試辦。市議員許睿慈今天邀集交通處、警察局、里長等單位至現場進行會勘，研議相關改善方案。

許睿慈表示，新豐街162巷雍塞問題已困擾在地居民很長一段時間，不只162巷，整個新豐街都存在非常嚴重的雍塞情形，她建議延伸162巷闢建聯外道路。

許睿慈說，162巷試辦交通號誌車流管制措施立意良善，但由於新豐街整體雍塞狀況沒有調整與改善，反而導致車流回堵得更嚴重。

162巷口及新豐街沿線都應改成利用AI影像辨識自動偵測路口車流的「智慧型管制號誌」，降低車流回堵。

許睿慈要求，交通處應研議規畫新豐街162巷闢建聯外道路，過去曾取消的303巷聯外道路計畫也應一並納入討論，才能真正解決新豐街雍塞問題，節省民眾時間、降低民怨。

對此，交通處表示，為改善新豐街162巷口近日車流回堵嚴重問題，同意取消試辦交通號誌車流管制措施及增設「智慧型管制號誌」，研議闢建聯外道路部分的需求。

基隆 塞車 警察

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