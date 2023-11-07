宜蘭萬安46號演習特優　648個防空避難處所可納50萬人

112年萬安46號演習7月24日在全國各縣市舉行，月前公布成績，宜蘭縣獲得全國僅3名的「特優」。宜蘭縣內共有648個防空避難處所可以容納50萬人，人口約為45萬人，若戰事發生不用擔心沒有避難空間；另一方面，處所內部尚無完整維生物資，將列入後續加強項目。

萬安46號演習全稱112年軍民聯合防空演習，模擬遭受轟炸、各項設施毀損、人員傷亡時的狀況，包含引導避難、災民安置收容、嚴防火苗二次災害以及基礎設備修復等等。警政署9月評比成績，實際演練組共取3組特優，台南市、桃園市及宜蘭縣，宜蘭縣是唯一的非六都縣市，也是第一次獲得特優。

宜蘭縣政府警察局表示，評比相當重視各單位的橫向協力，因此今年能獲得特優，要特別感謝消防局、社會處、衛生局、民政處、宜蘭市公所等單位配合；另外，各避難處所非急就章布置，硬體設施較完善，縣警局事前宣導也相當到位，都可能是獲獎原因。

縣警局指出，縣內648個避難處所以建物地下室為主，大多分布於宜蘭市、羅東鎮與礁溪鄉等人口稠密處，大同、南澳等原鄉則是收容處所，具體位置可以參考「警政服務APP」、「消防防災e點通APP」；目前避難所內尚未布置完整的食物、飲水與其他維生物資，戰時管理也還須規畫，都會列為之後的加強項目。