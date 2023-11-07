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國際移民生活節18日登場 謝國樑：基隆為國際移民城市

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影
國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影

基隆市政府將於11月18日舉辦「2023基隆國際移民生活節」活動，市長謝國樑今天出席記者會，與民政處長張淵翔、綜發處長林麗蟬邀請市民朋友當天一同到文化中心廣場體驗多元族群不同文化。謝國樑說，基隆為最重視新住民朋友跟國際移民，希望基隆成為一個國際移民城市。

謝國樑表示，基隆要成為國際的港都城市，首先要重視國際移民，不論是經濟移民或是婚姻移民，只要來到台灣、到了基隆都竭誠歡迎。18日的移民生活節活動，不僅有各國美食、手工藝品以及藝術活動，也要讓大家知道基隆為最重視新住民朋友跟國際移民，希望基隆成為一個國際移民城市。

林麗蟬表示，國際移民來到台灣為了拚經濟或照顧家庭，可能忘了基隆有甚麼好玩的地方，因此當天的活動中也邀請全七區區公所設攤，主題設定為「基隆好好玩」，運用各區地方創生、社區營造經驗與民眾互動，歡迎基北北桃的移民們都能夠來到基隆，體驗多元文化特色。

張淵翔表示，自謝市長上任以來，非常重視多元族群的各項需求，希望藉由基隆舉辦的國際移民生活節活動，讓所有的移民朋友、新二代和市民們都可以來一場「視覺服裝欣賞+文化風情體驗+民謠歌唱音樂+親子互動表演」嘉年華會。

活動邀請「Hang TV-越南夯台灣」阮秋老師與知名民視藝人，同時也是崇右演藝科技大學研發長的陳彥廷主持。由在地團隊「楓香舞蹈團」開場表演，並有10組新住民表演，其中包含英國、越南、東埔寨及印尼等多國元素。

當天設置「國際文化區」，介紹各國特色美食，現場還有親子DIY文化小教室體驗，有東埔寨水燈祈福製作、印尼蠟染布面具、和起源於阿拉伯的編織手作等。

國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影
國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影
國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影
國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影
國際移民生活節18日登場，謝國樑：基隆為國際移民城市。記者游明煌／攝影
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移民 基隆 謝國樑

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