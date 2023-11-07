花蓮史前貿易版圖新發現 「千年紅色玻璃珠」身世解謎

花蓮縣文化局在秀林鄉崇德村進行考古試掘及搶救發掘，出土上千件文物，其中一顆紅色玻璃珠，送美國鑑定確認來自南亞印度一帶，已有千年歷史，是花蓮史前貿易版圖新發現，有議員建議珍貴文物應在地展示，未來要興建的蘇花安休息站是理想地點；文化局長吳勁毅認同，若能連同休息站設計融入遺址元素更具意義，若有機會將向公路總局表達想法。

崇德遺址位於崇德村立霧溪河口左岸河階台地，面積約8公頃，距今1300年，屬十三行文化普洛灣類型。文化局從2016年展開試掘或搶救，至今出土陶罐、獸骨、各式石器、玻璃珠等上千件標本。其中一顆長5.87公釐、直徑7.5公釐、穿孔直徑3.34公釐的紅色玻璃珠，與中央研究院歷史語言研究所合作，送往美國菲爾德自然史博物館實驗室分析一年，依材質、化學成分及燒製技術，認為來自印度南方。

縣議員程美蓮今天在縣議會質詢時，建議應有在地博物館，展示這些珍貴文物，並詢問，蘇花安計畫在崇德設置服務區，未來是否有機會設置展示館展示崇德文物？

文化局長吳勁毅表示，崇德遺址陸續有4處做試掘及搶救，上千件標本由試掘研究單位台大人類學系整理完畢、研究完成後，才會回到花蓮，目前部分在台大人類學系，部分在考古博物館。

他說，縣府一直以來都希望在地展示，但崇德附近缺少大型的公共空間，目前與當地的Mhuway達吉利共享生活空間合作展出部分文物，未來若蘇花安休息站有空間可以展覽，他非常支持，甚至若能在休息站的設計就融入遺址元素，更有在地特色，也讓更多人看見。