旅宿率台中落六都第五 議員批假日房價高把遊客當盤子

台中市的評比從2021年的特優，到2022年則變成乙等；今年1至6月六都觀光旅館住用率，台中不到六成，六都倒數第二。議員林昊佑認為旅宿房價落差太大，把旅客「當盤子」；議員朱暖英表示市府應思考如何提振旅宿住用率。

觀旅局局長陳美秀表示，2022年的旅宿人次739萬，比前年增加140萬；今年最新資料依交通部觀光署台灣旅宿網公布今年上半年，住宿約406萬人次，六都第二名。另遊客數根據電信數據加上遊憇地點人次是全國第一，與中央統計不同。

議員林昊佑說，「宜花東」平均訂房率都能達到70%，但台中今年平均不超過45%，國慶連假整體訂房率也僅54.75%，台北市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣單日就達70%。他質疑觀旅局數字「灌水」一。

林昊佑提到，不少遊客反映台中市旅宿房價平日與假日落差很大，平日大概2000多元，但假日可高達近萬元，「不要把遊客當盤子」，否則台中只能成為旅遊「中繼站」不過夜。

議員朱暖英說，台中觀光市場不能只靠購物節及物調卷，要想辦法讓國旅遊客來台中住宿消費，提振觀光旅館住用率。但目前留不住人潮在台中多住多玩，怎麼替民眾開創新的商機？台中市的旅遊觀光，還未從疫情後復甦，哀鴻遍野。

陳美秀說，旅宿業的作法有二種，第一個是國際遊客，包括2月開始招攬所有的東南亞國家。第二個是國旅方面結合中部八縣市一起做，「到中部是一定會住台中。」