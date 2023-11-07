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宜蘭消防局擬花5年補161人力　合格率不足難一次補齊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣消防局查核縣內公共危險物品達管制量工廠或場所，裁罰1間、對3間開出改善通知。圖／宜縣消防局提供
宜蘭縣消防局查核縣內公共危險物品達管制量工廠或場所，裁罰1間、對3間開出改善通知。圖／宜縣消防局提供

宜蘭縣消防局原有編制共360人，今年3月獲考試院同意增編至521人，由於全國消防員招考合格率不足，宜縣消防局擬花5年爭取滿編。9月明揚大火後消防人力資源成為社會關注議題，基層人員期盼中央能積極辦理，早日補齊人力，避免憾事重現。

宜縣消防局原360人的編制分配到18個分隊加上1個救護站，每個分隊平均人力不足20人，人力頗捉襟見肘，宜縣消防局表示，此前一直在檢討人力不足的問題，遂向考試院提出組織規程及編制修正案，今年3月16日獲得同意備查，員額由360人增加到521人，擴編161人。

今年9月22日屏東縣明揚國際科技公司大火早成10死110傷，包含4名消防員殉職，社會各界關注消防員人力缺口，宜蘭也不例外；縣議員陳玉萍今天在縣議會第2次大會詢問消防局長徐松奕人力情形，徐表示雖獲得擴編同意，但中央尚未補齊員額，預計花5年時間補滿。

徐松奕指出，目前中央訓練、招考新進消防員的狀況未達預期，112年度消防警察特考開出955個缺額，1910人報考，1508人到考，最後只錄取351人，缺額約600人，分配到地方的員額自然短缺。基層人員認為，消防員是高風險工作，可以理解嚴格的錄取標準，但長期人力短缺也不是辦法，盼中央積極辦理，早日補齊人力。

宜縣消防局另外說明9月底因應屏東火災，查核縣內48間公共危險物品列管場所的結果，共4間不合格，其中3間安全設備缺失，目前已有1間改善，2間12月底前須改善完成；最後1間被舉發設備違法，消防局當場開罰，勒令限期改善。

今年9月屏東火災案後，消防人力不足的問題成為大眾關心焦點，宜蘭縣議員陳玉萍（左）質詢消防局長徐松奕（右），後者表示今年全國消防原錄取人數只有預計的3分之1左右，地方也無法補齊缺額。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
今年9月屏東火災案後，消防人力不足的問題成為大眾關心焦點，宜蘭縣議員陳玉萍（左）質詢消防局長徐松奕（右），後者表示今年全國消防原錄取人數只有預計的3分之1左右，地方也無法補齊缺額。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
宜蘭縣消防局原編制360人，今年獲考試院同意增編161人，但預計要花5年才能補齊。本報資料照
宜蘭縣消防局原編制360人，今年獲考試院同意增編161人，但預計要花5年才能補齊。本報資料照

消防員 屏東縣

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