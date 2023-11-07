宜蘭消防局擬花5年補161人力　合格率不足難一次補齊

宜蘭縣消防局原有編制共360人，今年3月獲考試院同意增編至521人，由於全國消防員招考合格率不足，宜縣消防局擬花5年爭取滿編。9月明揚大火後消防人力資源成為社會關注議題，基層人員期盼中央能積極辦理，早日補齊人力，避免憾事重現。

宜縣消防局原360人的編制分配到18個分隊加上1個救護站，每個分隊平均人力不足20人，人力頗捉襟見肘，宜縣消防局表示，此前一直在檢討人力不足的問題，遂向考試院提出組織規程及編制修正案，今年3月16日獲得同意備查，員額由360人增加到521人，擴編161人。

今年9月22日屏東縣明揚國際科技公司大火早成10死110傷，包含4名消防員殉職，社會各界關注消防員人力缺口，宜蘭也不例外；縣議員陳玉萍今天在縣議會第2次大會詢問消防局長徐松奕人力情形，徐表示雖獲得擴編同意，但中央尚未補齊員額，預計花5年時間補滿。

徐松奕指出，目前中央訓練、招考新進消防員的狀況未達預期，112年度消防警察特考開出955個缺額，1910人報考，1508人到考，最後只錄取351人，缺額約600人，分配到地方的員額自然短缺。基層人員認為，消防員是高風險工作，可以理解嚴格的錄取標準，但長期人力短缺也不是辦法，盼中央積極辦理，早日補齊人力。