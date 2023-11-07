無視勒令停工 山坡建物長高長胖 仍施工

基隆市東光路11巷旁有戶民宅正在整修，建物「長高、長胖」。當地信義區東明里長翁誠鍾說，公所半個多月前張貼勒令停工單，屋主無視公權力，昨天仍見施工。基隆市都市發展處長謝孝昆表示，會要求屋主自行拆除，屆期未拆，會強制拆除並向屋主收取拆除費用。

翁誠鍾說，東光路11巷早年有7排民宅沿著山坡逐層興建，其中第5排鄰巷子的民宅疑在賣出後，新屋主大興土木，在原先2層樓主建物和屋側1樓鐵皮屋土地，興建3層樓高方正建物。

這棟嶄新的房子在老屋群中相當顯眼，東明里辦公處9月中旬接獲檢舉疑似違建，轉報區公所處理。公所10月13日到場勘查後，10月17日張貼「違章建築勒令停工單」，要求屋主不得繼續施工。

翁誠鍾說，公所查報違建後，仍有工人進出施工，房子愈蓋愈完整，地方質疑「是不是有人包庇？」公所已勒令停工，屋主還繼續施工，讓民眾覺得政府無能，公權力不彰。

謝孝昆表示，這處違章建築屬施工中違建，公所已查報並張貼勒令停工單。都發處10月18日函發屋主補辦手續通知單，給予30天補辦手續。都發處排定11月10日到場勘查，房屋所有權人若在自行拆除期限前未拆除，將派員強制執行，拆除費用由違建人負擔。