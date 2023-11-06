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台東市豐原里長同票數抽籤 結果還是未能逆轉

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
施學志去年參選台東市豐原里長以一票之差落敗，經驗票認定當選無效，今天抽籤手氣不佳，最後結果仍是落選。圖／台東市公所提供
施學志去年參選台東市豐原里長以一票之差落敗，經驗票認定當選無效，今天抽籤手氣不佳，最後結果仍是落選。圖／台東市公所提供

台東市豐原里長尤增雲去年以1票險勝對手施學志，後來施提當選無效之訴，台東地方法院驗票認定兩人票數相同，尤上訴至二審被駁回。今天台東市公所舉辦抽籤，先抽的施學志卻仍抽到「未當選」籤，尤增雲繼續擔任豐原里長。

去年底里長選舉，豐原里前里長施學志爭取連任，遭遇對手尤增雲出面挑戰，選舉結果顯示，施學志405票，尤增雲406票，尤以一票之差打敗施，經台東地方法院驗票，2人票數相同，判尤增雲當選無效，尤上訴二審上月駁回，全案定讞，須進行抽籤。

今天上午台東市公所辦理「台東市第22屆豐原里里長選舉候選人得票數相同抽籤」作業，施學志抽籤號次第一號先抽，結果沒有抽中當選籤，隨後抽籤的尤增雲順利抽得當選籤，確定續任里長。

台東市公所指出，抽籤作業由本市選務作業中心主任黃麗靜主持，台東縣選委員會監察小組委員陳鎮武擔任監察員，豐原里里長候選人分別是施學志及尤增雲，共計2位，最後由尤增雲當選豐原里里長。

台東市長陳銘風說，抽籤結果仍由尤增雲繼續擔任豐原里長，公所人員已至尤里長家張貼恭賀榜單。

台東 當選無效

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