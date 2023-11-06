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迎接雙11熱潮 宜蘭東門夜市推「Yes!券」最多兌換900元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
迎接雙11消費熱潮，宜蘭東門夜市推出「Yes!券」兌換好康，最多可以兌換18張券、價值900元，等同現金抵用夜市消費。圖／市公所提供
迎接雙11消費熱潮，宜蘭東門夜市推出「Yes!券」兌換好康，最多可以兌換18張券、價值900元，等同現金抵用夜市消費。圖／市公所提供

迎接雙11消費熱潮，每年吸引民眾的東門夜市Yes!券」好康又來了。宜蘭市公所今天說明領券方式，身份證字號加民國出生年月日，只要有2組以上相同數字，可兌換Yes!券4張；數字4個1以上，可兌換Yes!券8張，每張券面額50元。

民眾在使用期限內，可持「Yes!券」到東門夜市商家抵消費，符合上述兩種領券方式，領到的券價值等於200元與400元。不過，最高可以領到900元，鼓勵現場捐血250cc，贈送Yes!券5張；捐血500cc， 贈送10張（價值500元）。

所以如果捐血500cc（獲贈10張券），連同身份證字號加民國出生年月日有4個1以上的人（獲贈8張券），總共18張「Yes!券」等同價值900元，使用期限至12月15日。

市長陳美玲表示，東門夜市除了榮獲環保夜市認證，還有超過7成攤商具備行動支付服務，多家店舖入選經濟部樂活名攤，是類型多元、消費便利、在地人與觀光客都喜愛的觀光夜市。

提醒民眾，兌換時間是10日與11日，地點在東門夜市和睦路段(近新興路側)，傍晚17:30開放排隊、18:00開始核對發放，請民眾自備身份證或健保卡、駕照，三者擇一，身份證字號+（民國）出生年月日數字，2組相同數字（不需相鄰），即可兌換 Yes!券 4張；擁有4個1以上，升等兌換 Yes!券8張。

捐血多少送多少，時間10日下午1點到傍晚5點，地點在東門夜市捐血車（和睦路靠新興路側），捐血250cc即贈Yes!券5張，捐血500cc即贈10張。活動詳情可洽（03）9361854，或上Facebook搜尋「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」、官網https://lihi3.cc/RHxRE查詢。

迎接雙11消費熱潮，宜蘭東門夜市推出「Yes!券」兌換好康，最多可以兌換18張券、價值900元，等同現金抵用夜市消費。圖／市公所提供
迎接雙11消費熱潮，宜蘭東門夜市推出「Yes!券」兌換好康，最多可以兌換18張券、價值900元，等同現金抵用夜市消費。圖／市公所提供
迎接雙11消費熱潮，宜蘭東門夜市推出「Yes!券」兌換好康，最多可以兌換18張券、價值900元，等同現金抵用夜市消費。圖／市公所提供
迎接雙11消費熱潮，宜蘭東門夜市推出「Yes!券」兌換好康，最多可以兌換18張券、價值900元，等同現金抵用夜市消費。圖／市公所提供

Yes 夜市 捐血

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