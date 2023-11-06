高寮大橋重建外傳被減為9公尺寬 花蓮縣府：勿以訛傳訛

去年918強震造成花蓮高寮、崙天及玉長等3座重橋梁損毀，經中央挹注重建經費及花蓮縣政府評選，近期發包重建。3座橋梁橋面施作寬度均為9公尺，地方卻謠傳寬度被中央影響變窄，議員質疑沒有與民眾說清楚，建設處表示，為符合通行功能，設定橋面為9公尺寬，盼大家不要以訛傳訛。

花蓮縣議會第20屆第2次定期大會今天輪到建設處工作報告，處長鄧子榆指出，高寮大橋核定經費9億9404萬元，考量高寮大橋位在斷層附近，採簡支鋼箱型梁設計，橋長880公尺、橋面寬9公尺，配設2個混合車道3.5公尺及外路肩0.5公尺，於11月3日召開評選會議完成。

崙天大橋及玉長大橋則分別獲中央核定2億6990萬元及5億2799萬元，均採PCI型梁設計。崙天大橋橋長為420公尺，玉長則是810公尺，橋面寬度也是9公尺，均在11月3日完成評選會議。

民進黨縣議員張美慧說，近日有南區鄉親質疑，橋面寬度縣府原先設計11公尺，因中央不同意才減少改成9公尺，與事實不符，要求縣府主動告知正確訊息，不要讓地方與中央對立。

鄧子榆表示，高寮大橋原本橋面寬度為8.6公尺、崙天及玉長大橋則逾6公尺，工程會審議的橋面寬度規畫為11公尺。不過災害復建工程的作業要點為符合原功能，在行政院會勘時有提到「與時俱進」，公路局合理配置雙向混合車道約7公尺，加上路肩與護欄寬度就是9公尺，符合通行基本要求。

鄧子榆說，中央政府在過程中都有幫忙，近期到南區遇到民眾詢問也會說明，希望大家不要以訛傳訛。現在3座橋已發包，高寮大橋預計在年底或明年初動工，另兩座橋會盡快啟動重建工程。