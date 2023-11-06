花蓮高寮大橋重建 縣府：橋面寬9公尺已發包

花蓮南區多座橋梁因去年918強震而倒塌斷裂，交通中斷，其中玉里鎮高寮大橋居民使用率高，新橋將重建，卻對橋面寬度傳出不同說法，縣府建設處說明，橋面寬9公尺已發包。

民進黨籍議員張美慧今天在縣議會定期大會建設處工作報告議程中的意見交換表示，高寮大橋橋面寬度，接獲民眾各種說法，一說是「縣府提案15公尺，中央只核9公尺」等一些錯誤的訊息，甚至傳出「中央不照顧花蓮」的偏差資訊，希望建設處說明白。

由於上午議員發言踴躍，會議主席裁示「書面答覆」而散會。

會後，建設處長鄧子榆接受媒體聯訪表示，高寮大橋橋面寬度原本是8.6公尺，崙天、玉長大橋都約6公尺多，3座橋梁都因918強震而毀損。

前行政院長蘇貞昌當時於震災後視察，在看了崙天大橋後提及「改建新橋要與時俱進」，原本6公尺多太窄，無法會車，但由於橋的引道就是不夠寬，因此縣府與公路局將會「合理處理寬度」。後來提到行政院公共工程委員會審議時，一開始規劃高寮、崙天、玉長3座橋梁都是11公尺。

審議過程中，災害復建工程作業要點必須符合原功能，主計處提出須符合原本規模；為回應蘇貞昌的與時俱進指示，能符合現今交通安全功能，所以採雙向各一3.5公尺混合車道及各0.5公尺路肩再加各0.5公尺護欄寬度、共全寬9公尺，中央全額補助復建經費新台幣9億9404萬元。

鄧子榆指出，新的高寮大橋採簡支鋼箱型梁設計，橋長880公尺，今年8月24日設計完成，9月18日上網招標，10月19日資格標審查合格後，11月3日評選會議，目前已發包，預計114年10月31日完工。

另外，玉長大橋重建經費5億2798萬7000元，崙天大橋重建經費2億6990萬2000元，2座橋梁都預計114年10月31日完工。

高寮、崙天、玉長大橋都橫跨秀姑巒溪、或上游溪流，高寮大橋在民國80年6月竣工，橋齡31年，是省道台9線與縣道193線間重要的聯絡橋梁。