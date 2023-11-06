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台東全國寫生日 大小朋友齊創作

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

每年11月第1個周日為全國寫生日台東生活美學館昨在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引數百名大小朋友參加，眾人在樹蔭下、迴廊內揮灑彩筆創作，描繪心中最美風景；台東美學館長江愚表示，台東繪畫藝術人才輩出，美學藝術教育就是從寫生帶動。

台東縣各藝術團體、畫會、繪畫班等團體師生、家長，昨天都到縣美術館參加全國寫生日活動，數百名大小朋友拿起畫筆，坐在草皮、樹蔭下或迴廊中取景創作，美術館周邊洋溢濃濃藝術氣氛。

畫家曾興平昨也到場人像寫生，他表示，看見台東藝術活動逐漸熱絡、愈來愈多人參與，真的很開心，也鼓勵各畫會成員平日熱情作畫。大自然油畫畫會理事長也是籌辦負責人賴世榮表示，每個人內在都有一個追求美的靈魂，繪畫活動熱絡與否，顯示地方文化層次溫度，在座熱情畫畫的小朋友，未來都可能是閃亮畫家。

台東 美術館 生日

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